Почта России представила новые решения по оцифровке бизнеса

В рамках открытого семинара Почта России презентовала крупнейшим российским и международным компаниям новейшие решения по оцифровке, хранению и пересылке документов.

В мероприятии приняли участие представители банков, негосударственных пенсионных фондов, архивов, страховых организаций, ритейла, специализированных регистраторов, высших образовательных организаций, энергосбытовых компаний, системных интеграторов, лидеров IT отрасли и других сфер рынка. С докладами выступили представители 7 компаний: Почта России, ACCORD POST, Orange Business Services, CROC Digital Insight, «1С», Microsoft и НИИ «Восход».

Заместитель генерального директора по почтовому бизнесу и социальным услугам Почты России Ярослав Мандрон отметил, что сегодня рынок электронного документооборота (ЭДО) динамично растет, а взаимодействие с органами власти стремительно развивается. «Электронный документооборот между юридическими лицами быстро набирает обороты, мы видим прирост в размере 65% к 2018 году и к 2022 году прогнозируем рост еще на 31%», - отметил Ярослав Мандрон.

Ярослав Мандрон представил участникам встречи электронную почтовую систему – открытую платформу для цифровых и гибридных коммуникаций с подтверждением их юридической значимости в процессуальных целях. Она обеспечивает неограниченные возможности для подключения систем идентификации с роумингом операторов СЭД, позволяя осуществлять гибридные коммуникации с сохранением равнозначности почтового отправления при преобразовании из электронной формы на бумажный носитель и наоборот.

В заключительной части мероприятия участники семинара обсудили цифровую трансформацию сегментов бизнеса, а также ключевые показатели работы сервиса электронных заказных писем (ЭЗП). По итогам 2019 года количество писем, доставленных Почтой России с использованием сервиса ЭЗП увеличилось с 50 до 74 млн и превысило показатель 2018 года на 48%.

Благодаря постоянному развитию сервиса электронных заказных писем, увеличивается количество клиентов-отправителей, зарегистрированных пользователей, организаций и доставленных писем. На начало 2020 года подключено 85 клиентов-отправителей, 3,3 млн зарегистрированных пользователей и 3,6 тыс. организаций. В настоящее время сервис ЭЗП присутствует в 55 регионах России.