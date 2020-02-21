«Барс груп» усовершенствовала АИС «Электронное образование» в Рязанской области

«Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, расширила функционал АИС «Электронное образование» в Рязанской области. Были проведены работы по совершенствованию конструктора отчетов электронной школы и электронного колледжа, интеграции мобильного приложения «Мобильный дневник» с ЕСИА, а также добавлена возможность ведения индивидуального учебного плана.

Теперь модуль «Конструктор отчетов» обеспечивает создание индивидуальных шаблонов отчетов и отчетных форм, экспорта данных, внесенных пользователями. Он автоматизирует процессы сбора и визуального отображения, позволяя получить тот набор показателей в отчете, который необходим пользователю.

Благодаря интеграции мобильного приложения «Мобильный дневник» с ЕСИА для авторизации родитель и ученик могут использовать единую учетную запись Портала Госуслуг РФ, что обеспечивает санкционированный доступ к информации, содержащейся в мобильном дневнике учащегося.

Внедрение модуля «Индивидуальный учебный план» позволяет обеспечить развитие потенциала молодых талантов и мотивированных учащихся, а также учет обучающихся на дому и индивидуальных особенностей образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Он позволяет формировать Индивидуальные учебные планы для отдельного обучающегося или группы обучающихся с учетом необходимых потребностей.