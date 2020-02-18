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В Москве назначен омбудсмен по инфраструктурным проектам и цифровой интеграции

Бизнес Кадры ИТ в госсекторе

Новым столичным общественным уполномоченным по инфраструктурным городским проектам и цифровой интеграции стал Сергей Ручьев. Он является основателем и управляющим партнером платформы «Умная страна», исполнительным директором АНО «Рейтинговое агентство оценки проектов цифровой экономики», а также занимает должность советника председателя совета директоров московского технопарка «Физтехпарк».

Ручьев стал связующим звеном между предпринимателями и городскими властями в проектах городской инфраструктуры и цифровой трансформации. Он вошел в состав палаты общественных уполномоченных при бизнес-омбудсмене Москвы. В компетенции Ручьева находятся вопросы, связанные с инновационными подходами в развитии городской среды и интеграции в нее современных цифровых технологий.

«Социальная навигация, телемедицина, смарт-ритейл, интеллектуальные диалоговые системы – точки наиболее перспективного развития города. И этим развитием, что вполне естественно, занимается частный бизнес. Иногда он сталкивается с преградами, зачастую из-за неосведомленности о правилах работы государственных механизмов, предназначенных для подобной интеграции, неквалифицированных чиновников или в виде других административных барьеров, которые не позволяют в полной мере реализовать задуманное. Моя задача – содействовать устранению этих преград и защищать права бизнеса», — сказал Ручьев.

Интеграция высоких технологий в общественную жизнь города, по мнению Ручьева, должна стать приоритетной задачей для муниципалитетов.

«Свою задачу я вижу не только в работе с запросами предпринимателей. Также не менее важно, чтобы предприниматели знали о своих правах и возможностях участия в проектах муниципально-частного партнерства, направленных на создание и развитие комфортной городского среды нового поколения», — отметил Ручьев.

В ближайшее время на сайте «Умная страна» появится цифровая приемная уполномоченного, где предприниматель, столкнувшийся с нарушением прав, сможет оставить обращение. Запросы пользователей будет рассматривать лично Сергей Ручьев.



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