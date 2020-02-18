Координационный центр Минкомсвязи и НБМЗ разработают систему поддержки принятия врачебных решений на основе ИИ

Координационный центр Межправкомиссии по вычислительной технике совместно с ассоциацией «Национальная база медицинских знаний» будут развивать акселерационные программы для систем поддержки принятия врачебных решений. Созданный для этого центр апробации и акселерации решений направлен на развитие современной системы здравоохранения в Российской Федерации. Соответствующее соглашение стороны подписали 18 февраля 2020 г.

В рамках соглашения запланирована совместная работа в зоне пилотирования решений медицинского искусственного интеллекта в совместной лаборатории международного медицинского кластера и создание платформы структурированного хранения медицинских знаний и единого семантического пространства для медицинского ИИ. Предполагается, что обмен знаниями и компетенциями повысит конкурентоспособность отечественных ИКТ, будет способствовать выводу решений участников НБМЗ на международный рынок.

Артем Крицын, директор Координационного центра Межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники, сказал: «Международный опыт использования искусственного интеллекта находит все новые области применения, для некоторых сфер такие решения являются наиболее перспективными, способны оптимизировать бизнес-процессы и даже спасти человеческие жизни. Сегодня технологии виртуальной и дополненной реальности широко востребованы в образовательной и практической медицине. Сотрудничество с Национальной базой медицинских знаний позволит использовать многолетний опыт ассоциации в области ИИ в медицине для создания совместных прикладных и более эффективных программ поддержки экспортного потенциала российских ИКТ-решений, а также позволит более точно спрогнозировать развитие перспективных рынков, для создания технологического преимущества с оглядкой на развитие технологий».

Борис Зингерман, генеральный директор ассоциации разработчиков и пользователей искусственного интеллекта в медицине «Национальная база медицинских знаний», сказал: «Работа по развитию искусственного интеллекта в медицине в России, как мы видим, переходит в практическую плоскость. На днях Росздравнадзор принял новые критерии отнесения программных продуктов к медицинским изделиям, что дает мощный стимул для отечественных разработчиков. Мы ожидаем всплеска активности на ИТ-рынке, появления новых команд и продуктов. Подписание соглашения с Координационным центром позволяет создать еще одну "точку экспертности", благодаря которой новым технологиям в здравоохранении будет дана быстрая и квалифицированная оценка. А это в свою очередь позволит им успешнее конкурировать на рынках, в том числе и международных».