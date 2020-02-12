«Ланит» по заказу Минсельхоза разработал концептуальные основы нацплатформы «Цифровое сельское хозяйство»

«Ланит» разработал концептуальные основы национальной платформы «Цифровое сельское хозяйство» по заказу Минсельхоза России. Основная цель – обеспечение цифровой трансформации и развитие АПК посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений. Основным драйвером такого ускорения должен стать новый формат взаимодействия участников отрасли с помощью сервисов, развивающихся в цифровом пространстве национальной платформы.

Концептуальные основы предусматривают разработку шести подплатформ, охватывающих области цифровизации отрасли: сбор отраслевых данных АПК, цифровое землепользование и землеустройство, агрометеопрогнозирование, обеспечение информационной поддержки и предоставления услуг, хранение и распространение информационных материалов, прослеживаемость продукции АПК. Всего в рамках этих подплатформ предусмотрено создание более чем 50 сервисов, как государственных, так и частных, необходимых для управления отраслью.

Прежде всего разрабатываемые сервисы будут полезны для сельскохозяйственных производителей. Размещение сервисов на платформе позволит операторам предоставлять услуги по всей территории России. Перевод взаимодействия субъектов АПК в электронную форму позволяет заложить основы для развития новых подходов к ведению хозяйства, например, точного земледелия, прогнозирования урожайности культур. Данные, агрегируемые платформой, повысят прозрачность и прогнозируемость процессов для участников рынка, а также снизят риски финансовых институтов, реализующих выдачу средств целевых отраслевых программ.

Разработкой концепции занималась новая структура компании «Ланит-Интеграция» – центр стратегического развития и цифровой трансформации. За разработку ядра платформы отвечает Минсельхоз России. План мероприятий по реализации концепции рассчитан на пять лет до 2024 г. В дальнейшем национальная платформа «Цифровое сельское хозяйство» станет основой для построения целой экосистемы дополнительных услуг и сервисов для АПК.

Александр Архипов, директор департамента цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, сказал: «Быстрое развитие новых технологий и моделей ведения бизнеса в сфере цифровизации стимулирует двигаться с максимальной скоростью. Поэтому одним из наших требований было разработать концептуальные основы, рассматривающие данные как один из ключевых активов отрасли и, как следствие, ориентированные на применение современных принципов их сбора и обработки. Такой подход позволит нам быстро продвигаться в реализации мероприятий концепции».

Мурат Маршанкулов, управляющий директор компании «Ланит-Интеграция», сказал: «Сельское хозяйство – динамично развивающаяся отрасль. Однако прогресс последних лет в этой сфере не был связан с существенным ростом показателей производительности. Внедрение платформы позволит государству выйти на новый уровень контроля отрасли, получить более гибкую систему управления, основанную на полных достоверных и актуальных данных. Информация, собираемая сервисами, будет востребована и организациями смежных отраслей: поставщиками средств производства и материальных ресурсов, банками и страховыми компаниями, покупателями сельскохозяйственной продукции, логистическими компаниями».