Безопасность
Исследование: киберугроза еще никогда не была так высока
ИТ-бизнес
Октавиан Танасе, NetApp: На смену рыцарям-джедаям приходят миллениалы с айпадом под подушкой
Интеграция
Михаил Родионов, Fortinet: ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз

Спецпроекты

Росреестр развивает электронные сервисы

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Федеральная кадастровая палата Росреестра запустила Единый сервисный сайт для получения услуг в сфере недвижимости. На обновленном портале представлены три главных направления — сервис по заказу выписок из ЕГРН в режиме онлайн, выход на Публичную кадастровую карту и Удостоверяющий центр. Новый ресурс полностью разработан без привлечения бюджетных средств и призван объединить сервисы и услуги рынка недвижимости.

Глава Федеральной кадастровой палаты (ФКП) Парвиз Тухтасунов отметил, что Росреестр и ФКП сегодня оказывают более двух десятков различных услуг, и запуск нового сайта значительно сократит время заявителя на поиск нужной информации.

Росреестром сегодня разработан и реализуется комплекс мероприятий по повышению доступности и качества сервисов. Так, за прошедший год сократилось время оказания государственных услуг. По итогам 2019 года специалисты Росреестра оказывают 4 услуги в секунду, еще в 2018 году за это время оказывались только 3 услуги. Всего по итогам 2019 года ведомством предоставлено 92 млн услуг в учётно-регистрационной сфере. При этом 64,4% заявлений об осуществлении учётно-регистрационных действий и запросов о выдаче информации из ЕГРН поступило в электронном виде. На предоставление услуги по кадастровому учету и (или) регистрации прав за истекший период 2019 г. поступило 5 млн заявлений, при этом в электронном виде поступило 1,2 млн заявлений (в 2018 г. - более 6 млн заявлений, в электронном виде – 1 млн заявлений).

Из общего числа учётно-регистрационных действий, совершенных в 2019 году, на регионы, в которых ведение ЕГРН осуществляется посредством ФГИС ЕГРН, приходится 24 млн (22 млн по предоставлению сведений из ЕГРН и 2 млн по кадастровому учету и (или) регистрации прав) (25,6%).

Кроме того, Росреестр работает над созданием специализированной супервитрины хранения среза данных ФГИС ЕГРН, которая позволит реализовать требования Национальной системы управления данными и оперативно предоставлять сведения и сервис, предназначенный для формирования аналитической отчётности.

Другие материалы рубрики

Минкомсвязи объяснило, кого возьмут в «цифровые замминистры»

Сбербанк выбирает систему за 900 миллионов. В финале софт из США и российское ПО

Минкомсвязи придется заплатить «Ростелекому» 314 миллионов по долгам прежнего министра

Закупаемые «Ростелекомом» 360 тыс. планшетов с российской ОС подорожали на 1,5 миллиарда

Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта

Сенатор попросил миллионы рублей на Госпочту, которая уже есть в «Госуслугах»

Техника

Выбираем беспроводную мышь для ноутбука: 8 лучших моделей

Лучшие наушники с шумоподавлением: выбор ZOOM

Обзор смартфона OPPO A5 2020: экономия без компромиссов

Топ-9 программ для создания 3D-моделей
Показать еще
Технология месяца

Важная тенденция — бум использования «хайповых» технологий в реальных проектах

Елена Лукутина

партнер, директор по операционной деятельности и технологическому развитию «Неофлекс»

партнер «Неофлекс»
Взгляд месяца

Мы сейчас на распутье — что делать в области ЦОДов

Сергей Емельченков

заместитель гендиректора по ИТ и развитию цифровых сервисов «Почты России»

замглавы «Почты России»
Какое железо выбрать для приватных облаков Артак Оганесян, Epam: Искусственный интеллект заменит кадры, но не таланты