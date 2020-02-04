«Россети» провели совещание с участием вице-премьера Борисова Ю.И.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Юрий Борисов и министр энергетики Александр Новак в ходе производственного совещания в «Россетях» ознакомились с основными результатами деятельности компании и обсудили текущие вопросы развития электросетевого комплекса.

Юрий Борисов и Александр Новак также ознакомились с образцами отечественного оборудования и программного обеспечения, которое применяется в цифровизации электросетевого комплекса.

Тимур Берда, руководитель компании «Юнитера Лабс», представил передовые разработки для цифровой трансформации электротехнического персонала на базе цифровой платформы «Оптимайзер», доложил о ходе внедрения программного обеспечения «Оптимайзер» в ДЗО «Россети» в рамках реализации концепции «Цифровая трансформация 2030», а также сообщил о применимости концепции Цифровой трансформации рабочих профессий в других отраслях ТЭК.

«Приоритеты развития отрасли, безусловно, связаны с цифровыми технологиями, которые позволят не только повысить наблюдаемость и управляемость, но вывести на новый уровень операционную и инвестиционную эффективность сетей», - отметил Александр Новак.

По словам Павла Ливинского, реализуемые «Россетями» в рамках цифровой трансформации пилотные проекты подтверждают ожидаемые от внедрения цифровых технологий эффекты. Особенно важно, что в их основе – разработки отечественных предприятий, в том числе, оборонно-промышленного комплекса, которые диверсифицировали свои производства. «Россети» уже выступают в качестве якорного заказчика данной продукции.