«Сетевая Академия Ланит» создала сервис для снижения риска ошибок во время выборов

Учебный центр «Сетевая Академия Ланит» (входит в группу компаний «Ланит») разработал для ЦИК России «Интерактивный рабочий блокнот участковых избирательных комиссий» для методической поддержки организаторов выборов. Он позволит ЦИК России, избирательным комиссиям субъектов и территориальным комиссиям снизить затраты на обучение членов избиркомов, уменьшить вероятность ошибок и повысить эффективность работы.

Новый сервис уже используется во время проведения избирательных кампаний в качестве интерактивного справочного ресурса. Это удобный инструмент оперативного получения информации для членов участковых комиссий во время проведения выборов. «Интерактивный рабочий блокнот УИК» – новый формат бумажного рабочего блокнота. В него вошли 174 инструкции и шаблоны документов для пяти избирательных кампаний, всего более 700 документов.

«Интерактивный рабочий блокнот» может использоваться как в режиме реальной избирательной кампании, так и с целью обучения - в формате интерактивного тренажера. Он помогает подготовиться к проведению выборов, предоставляет пошаговые инструкции и напоминает об обязательных действиях текущего дня. Кроме того, сервис содержит библиотеку необходимых документов и форм, которые автоматически заполняются данными.

Идет активная работа по внедрению «Интерактивного рабочего блокнота УИК». Сервис уже был использован членами комиссий при подготовке и проведении дополнительных выборов в Государственную Думу VII созыва. В дальнейшем планируется перевод всех избирательных участков (всего около 97 000 в 85 регионах РФ) на ИРБ.

Для удобства освоения нового сервиса разработаны обучающие видеоролики. Они доступны в YouTube на канале «Просто о выборах».

Для последующего развития ресурса производится сбор обратной связи. Больше всего положительных откликов от членов избиркомов получил функционал, который позволяет выгружать предзаполненные шаблоны документов.

Ольга Боброва, руководитель аппарата ЦИК, отметила: «Одна из важных задач, стоящих перед аппаратом, – профессиональное обучение членов избирательных комиссий всех уровней, особенно участковых. В избирательной системе работает более 900 тысяч человек. От уровня их подготовки зависит эффективность проведения избирательных кампаний. Мы благодарим «Сетевую Академию Ланит» за инновационный подход к обучению и методической поддержке членов комиссий. Использование современных технологий и способов подачи информации значительно упрощает процесс обучения организаторов выборов, снижает вероятность совершения ошибок в период избирательных кампаний».

Юлия Шикова, директор «Сетевой Академии Ланит», сказала: «Мы гордимся участием в этом проекте и надеемся, что «Интерактивный рабочий блокнот» существенно облегчит работу членов УИК. При проведении выборов крайне важно помнить весь алгоритм действий и не ошибиться при заполнении документов. Поэтому возможность предварительно подготовиться и отработать бизнес-процессы в режиме обучения, а во время кампании упростить себе работу, используя предзаполненные формы и проверяя каждый свой шаг, бесценна».

Учебный центр не первый год активно сотрудничает с ЦИК России по реализации образовательных мероприятий для членов УИК по всей России на выборах различного уровня. В 2017 года «Сетевая Академия Ланит» разработала учебно-методическое пособие и систему тестирования для подготовки членов территориальных и участковых избирательных комиссий. Уникальность решения состоит в глобальной переработке многочисленных сложных регламентов в простые для восприятия и усвоения иллюстрированные материалы с описанием реальных кейсов, с которыми члены УИК регулярно встречаются в работе.