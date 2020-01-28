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Спецпроекты

«БАРС Груп» выступила разработчиком централизованной бухгалтерии Татарстана

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

«БАРС Груп», дочерняя компания Национального центра информатизации, на выставке, предваряющей заседание коллегии Минцифры РТ, объявила о разработке платформы централизованной бухгалтерии и завершении ее внедрения через партнерскую сеть в Татарстане. Это первое в России облачное решение по цифровизации всей финансово-хозяйственной деятельности государственных и муниципальных учреждений.

Функциональным заказчиком данного проекта является Министерство финансов РТ. Централизованная бухгалтерия охватывает все государственные учреждения, которых насчитывается более 6,6 тысяч. В системе зарегистрировано почти 11 тысяч пользователей, в том числе 8,7 тысяч бухгалтеров. В рамках проекта данные из существующих локальных систем перенесены в централизованную систему бухгалтерского учета в государственных учреждениях. Решение реализовано на PostgreSQL, что соответствует стандартам импортозамещения.

«Проект в нашем регионе является уникальным, поскольку до этого момента нигде в субъектах РФ практика централизованного решения с учетом отраслевых специфик в ведомствах еще не применялась в единой цифровой платформе», - отметил генеральный директор «БАРС Груп» Тимур Ахмеров.

Система позволяет унифицировать принципы работы бухгалтерских служб, повысить скорость обработки данных и добавляет возможность применить к разным случаям единую методологию, установить единую правовую и методологическую основу, а также внедрить единые принципы, регламенты и нормативы работы. В Единой системе реализован единый стандарт расчета и начисления заработной платы, учитывающий при этом отраслевые специфики.

Благодаря нововведению увеличивается прозрачность и эффективность планирования и управления государственными и муниципальными ресурсами Республики Татарстан. Более того, переход на единую централизованную платформу позволяет оптимизировать общерегиональный бюджет в части снижения расходов на цифровизацию финансовой деятельности бюджетных учреждений региона.

На данный момент вышестоящие организации имеют возможность оперативно получить сводные и детализированные отчеты по любому подведомственному учреждению. Это безвыездная проверка любого учреждения, контроль по отраслевому принципу.

Обмен данными в системе происходит в онлайн режиме, что позволяет всегда оперировать актуальной информацией. Уже реализовано электронное взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями Татарстана.

Система предполагает осуществление юридически значимого электронного документооборота, выгрузку информации в иные информационные ресурсы и возможность поэтапного наращивания функциональности с учетом специфики деятельности каждой отрасли.

Проект по переходу на централизованную бухгалтерию стартовал в декабре 2018 года. Напомним, основные работы по цифровизации сбора и консолидации бюджетной отчетности проходили в Татарстане в 2006-2007 годах.



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