Исследование: 87% россиян считают, что государство должно способствовать развитию ИИ

Проектный офис по реализации национальной программы «Цифровая экономика» Аналитического центра при правительстве Российской Федерации (АЦ) и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляют исследование об отношении россиян к технологиям искусственного интеллекта (ИИ).

Большинство граждан (75%) слышали о технологии искусственного интеллекта, однако понимают ее сущность только треть – 29% респондентов смогли дать определение ИИ, а 38% – назвали сферы его применения. Содержательными знаниями об ИИ чаще обладают мужчины (40%) и молодежь 18-24 лет (42%).

Большинство россиян относятся к распространению технологий искусственного интеллекта положительно или нейтрально. 48% населения выразили интерес, восхищение, воодушевление, доверие технологии, 31% – нейтральное отношение, 7% – удивление и иные эмоции, а 12% высказали негативные эмоции. На этом фоне граждане наиболее положительно оценивают потенциальное внедрение ИИ в сферы: науки (72%), промышленности (69%), транспорта (66%).

Негативное отношение населения к ИИ в основном связано с возможностью технических сбоев (31%): 17% респондентов в качестве причины назвали проблемы в работе техники, 8% – выход машин из-под контроля, 6% считают, что в целом человек надежнее. Также негативное отношение обусловлено угрозой безопасности личных данных (21%) – взлома и хищения персональных данных (12%) и нарушением личного пространства (9%), непредсказуемостью перспектив (5%), отсутствием знаний о последствиях внедрения (12%) и представлением о плохом влиянии замещения взаимодействия между людьми (16%).

Россияне декларируют высокий уровень готовности личного использования сервисов на основе технологий ИИ. Самая высокая готовность использования сервисов с использованием искусственного интеллекта в отношении получения государственных услуг (68%), решения бытовых задач (54%), в сфере досуга и развлечения (54%), а также в таких сферах как медицинская помощь и диагностика (52 %) и образование и профориентация (44%).

Результаты опроса также опровергают стереотип о негативном влиянии искусственного интеллекта на рынок труда: 68% населения не опасаются замещения человека технологиями ИИ в своей профессии, чаще – мужчины (75%) и молодежь 18-24 лет (79%).

Большинство населения (87%) полагает, что государство должно способствовать развитию технологий искусственного интеллекта, в первую очередь за счет создания и финансирования программ профессионального образования (38%). При этом более половины (59%) населения не хотели бы пройти обучение в сфере искусственного интеллекта в ближайшие несколько лет. Среди предложенных направлений госполитики в этой области нашли поддержку населения: программа переподготовки кадров (36%) и программа внедрения искусственного интеллекта в системы государственного здравоохранения и образования (35%). Также респонденты считают необходимым предоставлять финансовую поддержку компаниям, занимающимся разработкой технологий ИИ (35%), совершенствовать законы в данной сфере (34%) и внедрять технологии в систему получения госуслуг (34%).

«Опрос проектного офиса с ВЦИОМ показал наличие потенциально высокого спроса на технологии искусственного интеллекта среди населения. При этом граждане не до конца понимают суть этих технологий и последствия их внедрения. ИИ пока еще воспринимается всего лишь как удобное приложение в смартфоне, умная «фишка». Больше 60% россиян не видят рисков потери работы, более половины – не заинтересованы в повышении квалификации в сфере искусственного интеллекта», – сказал Владимир Месропян, руководитель проектного офиса по реализации национальной программы «Цифровая экономика» АЦ.

По его словам, резкого изменения рынка труда в ближайшее время не произойдет, но уже сейчас можно автоматизировать не только рутинные действия, но и работу аналитиков, рекрутеров, ряд задач юристов. «Заниматься адаптацией граждан к повсеместному внедрению искусственного интеллекта нужно уже сегодня. Например, правительство Финляндии открыло удобный и бесплатный онлайн-курс по искусственному интеллекту. Этот ресурс стал настолько востребован финнами, что сейчас его развивают и сделали открытым для желающих по всему миру. Социальный блок нашего правительства и институты тоже должны сфокусировать внимание на этой задаче», – отметил Месропян.

Он добавил, что, во-первых, нужно исследовать готовность населения к новым технологическим реалиям, выявлять риски. Во-вторых, необходимо запустить всероссийскую просветительскую кампанию, сформировать адекватное восприятие возможностей и рисков гражданами. И, в-третьих, надо заниматься повышением квалификации и профессиональной переориентацией граждан.

«Иначе высокие позитивные ожидания россиян от искусственного интеллекта станут не ресурсом, а торпедой для нашей стратегии развития искусственного интеллекта», – отметил руководитель проектного офиса.

Директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин сказал: «В отличие от профессиональной аудитории бизнеса, широкое население, конечно в меньшей степени погружено и информировано относительно технологии ИИ. Если охарактеризовать общее отношение односложно, то я бы сказал: относятся с настороженным интересом. С одной стороны, россияне признают неизбежность и необходимость развития технологии ИИ, как обеспечивающей стратегическое преимущество в технологической революции, с другой – читается та самая настороженность, во многом продиктованная непониманием, как же конкретно внедрение ИИ повлияет на повседневный уклад жизни. Если рассматривать наши наблюдения последних лет за смежными вопросами (безопасность в интернет, введение электронных паспортов, роботизация), то постепенно уровень страхов снижается. Один из базовых страхов я бы выразил в следующем вопросе: искусственный интеллект для меня или вместо меня, не займет ли новое технологическое решение мое место, останусь ли я нужен обществу?».