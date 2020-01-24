Почта России ускорит процесс проникновения цифровых технологий

Почта России совместно с 11 крупнейшими российскими компаниями подписала меморандум о создании и развитии общедоступного онлайн-сервиса для развития цифровой грамотности населения.

Новый сервис позволит жителям страны обучиться необходимым в повседневной жизни навыкам работы в сети, научит обращаться с персональными данными в Интернете, поможет узнать о современных возможностях и угрозах цифровой среды, а также научит пользоваться онлайн услугами. Разрабатываемая платформа предоставляет пользователям структурированную информацию в формате микрообучения и гарантирует самую высокую экспертизу в вопросах цифровой грамотности со стороны компаний-разработчиков.

Создание и развитие общедоступного онлайн-сервиса непрерывного образования для различных слоев трудоспособного населения предусмотрено в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики национальной программы «Цифровая экономика РФ». Деятельность в рамках проекта для всех участников является добровольной, меморандум заключен до 2024 года, а общая координация действий сторон в рамках Консорциума будет осуществляться оператором проекта - Университетом 2035.

Участие Почты России в проекте тесно связано со стратегическими планами компании активно развивать социальную и цифровую составляющие своего бизнеса. Одним из стратегических приоритетов общества является вовлечение жителей сельских территорий и удаленных регионов в цифровую экономику.

Почта России планирует распространять востребованные государственные и социально-значимые онлайн сервисы и услуги на базе своих отделений. Услуги будут оказываться онлайн с предоставлением необходимой инфраструктуры. Информационная поддержка на местах и помощь в получении услуг в онлайн формате позволит сделать органичный переход от традиционных форм получения услуг к цифровым.

«Скорость развития технологий подталкивает мир к необходимости постоянного обучения. Развитие технологий меняет парадигму способов получения знаний и для того, чтобы оставаться компетентным специалистом, идущим в ногу со временем, человеку нужно будет непрерывно развивать свои навыки. Таким образом, наращивание цифровых компетенций и умений работников станет ключевым преимуществом в эпоху цифровой экономики. Это большой вызов не только для компаний, но и для людей, которые родились на стыке индустриальной и цифровой эпох. Умение быстро приспособиться и составить достойную конкуренцию станет решающим в борьбе за выживание в ближайшие 10 лет», - сказал заместитель генерального директора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Почты России Сергей Емельченков.