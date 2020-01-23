«Барс груп» создала интерактивную карту нацпроектов в Нижегородской области

«Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, разработала и совместно с Правительством Нижегородской области запустила публичную интерактивную карту национальных проектов. На текущий момент его уже посетили 7400 пользователей.

Ресурс представил общественности губернатор Нижегородской области Глеб Никитин: «Президент России Владимир Путин поставил задачу, чтобы граждане были непосредственными участниками Национальных проектов. Я обращаюсь к каждому жителю Нижегородской области с предложением стать частью этой работы. Большинство объектов «Интерактивной карты» будет оборудовано веб-камерами, благодаря которым в режиме онлайн вы сможете следить за ходом работ».

На сайте нижегородцы могут изучить, как реализуются национальные проекты, «Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года» и другие значимые программы социально-экономического развития. Отображаются запланированные, актуальные и завершенные работы на объектах, сроки их исполнения и подрядчик. Граждане имеют возможность написать отзыв через форму обратной связи.

«Сейчас наш нижегородский проект не имеет аналогов: ресурс наполнен огромным количеством «живых» данных. На карте видны абсолютно все работы, начиная от устройства тротуара, очистки сточных вод в шламонакопителе до ремонта школ и больниц. Все детали содержатся в свободном доступе, что обеспечивает открытость госуправления», - отметил директор нижегородского филиала «Барс груп» Алексей Васенков.

В системе уже работают все органы исполнительной власти. В декабре прошли обучение и подключаются муниципалитеты. Всего на карту нанесено уже более 7,5 тысяч объектов, информация по ним регулярно обновляется и дополняется.