Сотрудники «Автоматики» получили ведомственные награды

Сотрудники концерна «Автоматика» получили награды государственных ведомств за успехи в работе, а также были отмечены по итогам 2019 г. госкорпорацией «Ростех» и руководством компании.

Министерство обороны России отметило сотрудников концерна, в том числе за усердие и высокие профессиональные качества, проявленные при исполнении должностных обязанностей. Так, директор по разработке телекоммуникационных комплексов связи автоматизированных систем управления концерна «Автоматика» Елена Шмелева получила медаль «Маршала войск связи Ивана Пересыпкина». Начальник цеха №6 концерна «Автоматика» Александр Долинин, ведущий инженер лаборатории №3 концерна «Автоматика» Ольга Землянухина, начальник производства НПП «Сигнал» Игорь Матвеев получили медали «За трудовую доблесть». Еще несколько сотрудников концерна отмечены грамотами Министерства обороны.

За достижения в разработке и создании систем и средств связи, а также современной электронной техники и технологий медалями имени Министра промышленности средств связи СССР Эрлена Первышина награждены главный специалист научно-технического центра мультисервисных коммуникационных систем концерна «Автоматика» Сергей Злыгостев и начальник лаборатории 27 НИО-2 концерна «Автоматика» Александр Крутиков.

Сотрудников из концерна «Автоматика», а также из входящих в холдинговую компанию «Национальные технологии» и НТЦ «Атлас», наградили благодарностями госкорпорации «Ростех» за достигнутые трудовые успехи, большой личный вклад в создание конкурентоспособной, высокотехнологичной продукции специального назначения и многолетнюю добросовестную работу.

Также за достигнутые трудовые успехи, большой личный вклад в создание конкурентоспособной, высокотехнологичной продукции специального назначения и многолетнюю добросовестную работу несколько сотрудников концерна и дочерних обществ получили почетные грамоты госкорпорации «Ростех».

Еще восемь сотрудников получили почетные грамоты и благодарности концерна «Автоматика».

«Коллектив концерна "Автоматика" ежедневно решает стратегически значимые задачи, которые позволяют обеспечивать информационную безопасность, устойчивую связь на государственном уровне. Мы благодарны госзаказчикам и руководству "Ростеха" за высокую оценку нашей работы», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.