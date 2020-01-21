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Открытый вебинар «Импортозамещение в ИТ: готовое решение для организаций»

ИТ в госсекторе

28 января 2020 в 11.00 по МСК состоится открытый вебинар «Импортозамещение в ИТ: готовое решение для организаций» — онлайн мероприятие для представителей руководства и специалистов ИТ-департаментов органов государственной власти и госкомпаний по практическим вопросам импортозамещения в ИТ. Вебинар проведет компания ИНКОМА при партнерстве с российскими разработчиками программного обеспечения и производителями оборудования.

Существует целый ряд различных инициатив регуляторов, направленных на импортозамещение, и органам власти и госкомпаниям их необходимо выполнять, но перед ними встал непростой вопрос: «Как построить импортонезависимую ИТ-инфраструктуру корпоративного уровня?».

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28 января состоится открытый вебинар «Импортозамещение в ИТ: готовое решение для организаций»

Компания ИНКОМА имеет более 20 лет опыта проектирования, внедрения и сопровождения ИТ-решений для крупных территориально распределенных организаций. Мы умеем строить высокоуправляемые, надежные и безопасные ИТ-системы.

На вебинаре мы поделимся своим практическим опытом, кейсами и историями успеха в решении наиболее актуальных вопросов при создании импортонезависимых ИТ-решений корпоративного уровня.

Присоединяйтесь и приглашайте своих коллег, участие бесплатное!

Узнать детали и зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке.

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