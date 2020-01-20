Безопасность
Исследование: киберугроза еще никогда не была так высока
ИТ-бизнес
Александр Вальнер, NetApp: В России идет смена ИТ-поколений
Интеграция
Как крупные вендоры выбирают партнеров на страновых рынках

Спецпроекты

В России с помощью криптобиокабин выданы первые загранпаспорта

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

«Ростелеком» совместно с Концерном «Автоматика» Госкорпорации Ростех установил и протестировал в многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ «Мои документы») первые криптобиокабины (КБК). В ходе опытной эксплуатации подтверждена корректная работа комплексов: пользователи успешно сдали биометрические данные и получили первые заграничные паспорта нового поколения.

Внедрение криптобиокабин сделает процесс оформления загранпаспортов более простым и быстрым. Сдать биометрические данные можно будет самостоятельно — в любое удобное время и без очередей. Начинается все с подачи заявления на портале госуслуг или в МФЦ, после чего пользователю выдается индивидуальный штрихкод, который надо будет отсканировать в КБК. Следуя голосовым инструкциям и подсказкам на экране монитора, заявитель самостоятельно сканирует отпечатки пальцев и делает цифровое фото. Также необходимо отсканировать разворот с фото российского паспорта. Полученные данные в зашифрованном виде передаются в государственную информационную систему «Мир», проходят необходимую проверку и после ее успешного завершения поступают на фабрику Гознака для изготовления документов. Готовый документ передается в МФЦ для выдачи заявителю.

«В партнерстве с Ростехом и НИИ “Восход” при активной поддержке Минкомсвязи России мы запустили уникальный федеральный проект. Технологии криптобиокабин позволяют повысить скорость и удобство получения загранпаспортов. И первые граждане смогли оценить это в конце прошлого года, — отметил первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко. — В 2019 году “Ростелеком” заключил договоры с МФЦ более 50 субъектов РФ на поставку и монтаж комплексов. У нас впереди масштабные задачи по налаживанию работы комплексов в регионах, чтобы заявителям с любым уровнем цифровой подготовки было комфортно ими пользоваться».

«Ростелеком» на 2019–2021 годы определен единственным поставщиком криптобиокабин. Компания занимается поставкой, монтажом и запуском КБК, их интеграцией в существующую IT-систему выдачи загранпаспортов с биометрическими данными. Компания также обеспечивает эксплуатацию и техподдержку криптобиокабин, предоставляет защищенные каналы передачи данных.

Криптобиокабина — отечественный программно-технический комплекс, который серийно производит Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех. КБК оснащены системой цифровых фотокамер, бестеневого освещения, сканерами отпечатков пальцев и документов, считывателем штрихкода, устройством, сочетающим сканер машиночитаемой зоны паспорта (MRZ-строки) и считыватель микросхем паспортов нового поколения.

«По статистике в России ежегодно выдается около 3 млн загранпаспортов, три четверти из которых — биометрические. Сейчас процесс выдачи паспортов практически полностью автоматизирован — за исключением сдачи биометрических данных. Криптобиокабина создавалась для того, чтобы решить эту проблему и сократить время оформления загранпаспорта. Автоматизация процесса позволяет исключить человеческий фактор на стадии сбора материалов — у криптобиокабин не бывает перерывов и выходных. Также криптобиокабины уменьшают риски утечки персональных данных и незаконного доступа к биометрической информации. Технические характеристики позволят в будущем использовать криптобиокабину для выдачи электронных паспортов и иных документов», — сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

В реализации проекта внедрения КБК принимают участие МВД, Минкомсвязи, Минфин и Минэкономразвития России, ФСБ и ФСТЭК России, «Гознак» и ФГБУ НИИ «Восход».

Другие материалы рубрики

На «Госуслугах» утечка. Скомпрометированы персональные данные пользователей

НИИ «Восход» будет строить госплатформу интернета вещей за 240 миллионов

Маркетплейс Market.CNews впервые в России запустил поиск тарифов на облачные объектные хранилища S3

Компания интернет-омбудсмена «захватила» исторические палаты XVIII века «без договора и согласия собственника»

Уволен пресс-секретарь Роскомнадзора, которого обвиняли в мошенничестве

Власти собрались построить «российский Github» за 2 миллиарда

Техника

Обзор Xiaomi Mi Note 10: еще больше мегапикселей!

Как зарегистрировать квадрокоптер и подготовить его к полетам зимой

ЭКГ в часах: что умеют и не умеют современные умные часы

Выбираем смарт-часы: на что обратить внимание?
Показать еще
Профиль месяца

Мы помогаем выращивать российское ПО

Андрей Филатов

глава SAP CIS

Тема месяца

Обзор: ИТ-тренды CNews 2020

Индексы «ИТ-тренды CNews 2020» и «ИТ-тренды CNews 2020 Реальный сектор».

Какое железо выбрать для приватных облаков Роман Горпинченко: ИИ прорывается из премиального сегмента в средний