Безопасность
Исследование: киберугроза еще никогда не была так высока
ИТ-бизнес
Михаил Родионов, Fortinet: ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз
Интеграция
В чем преимущество SSD перед HDD и какие технологии доступны на данный момент?

Спецпроекты

Разработка Ростеха позволит контролировать износ бортовой электроники космических аппаратов

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех создал аппаратуру для непрерывного мониторинга радиационной обстановки на борту космических аппаратов. Наличие такой техники позволяет в режиме онлайн контролировать износ бортовой электроники, прогнозировать ее выход из строя и осуществлять своевременную замену космических аппаратов на орбите. Особенность новой разработки – повышенная радиационная стойкость, которая обеспечивается за счет применения алмазных детекторов.

Ионизирующее излучение оказывает критическое воздействие на бортовую радиоэлектронную аппаратуру, что ведет к необходимости постоянного мониторинга и прогнозирования устойчивости компонентов и узлов космических систем к радиационным воздействиям.

Использование системы мониторинга позволит измерять дозовые и энергетические параметры космического излучения, в том числе потока тяжелых заряженных частиц, которые негативно влияют на работоспособность бортовой радиоэлектроники. Данные мониторинга помогут рассчитывать остаточный ресурс работы электронных систем ракетно-космической техники.

«Новая высокотехнологичная разработка Ростеха полностью создана из российских комплектующих. В аппаратуре впервые применены алмазные детекторы космического излучения, их радиационная стойкость в 4-6 раз выше, чем у кремниевых детекторов, которые применяются в аналогичной аппаратуре иностранного производства. Новая техника предназначена для установки на космических аппаратах серии «ГЛОНАСС», перспективных пилотируемых транспортных кораблях, а также специализированных космических аппаратах двойного назначения. В будущем линейка радиационно-стойкой аппаратуры на базе алмазных материалов будет расширена», − сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Бортовые блоки мониторинга разработаны специалистами ЦНИТИ «Техномаш» (входит в «Росэлектронику») совместно с учеными ПТЦ «УралАлмазИнвест».

Другие материалы рубрики

Проектам на «Эльбрусах», «Байкалах» и чипах «Элвиса» выделили 880 миллионов. На что пойдут деньги

Власти Москвы закупят «железо» для распознавания лиц почти на 2 миллиарда

Российский рекордсмен по квантовой связи просит миллионы из бюджета

ДИТ Москвы потратит почти миллиард на иностранные ПК и ПО

Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта

Отечественный Linux «Альт» установили на 12 тыс. ПК в школах и вузах России

Техника

ЭКГ в часах: что умеют и не умеют современные умные часы

Выбираем смарт-часы: на что обратить внимание?

Самая бесполезная техника для кухни, которую не стоит покупать

Обзор смартфона Huawei Nova 5T: пять камер и мощный процессор
Показать еще
Взгляд месяца

На хайпе часто можно построить только фейк

Сергей Мацоцкий

основатель и член совета директоров IBS

Тема месяца

Обзор: ИТ-тренды CNews 2020

Индексы «ИТ-тренды CNews 2020» и «ИТ-тренды CNews 2020 Реальный сектор».

Какое железо выбрать для приватных облаков Роман Горпинченко: ИИ прорывается из премиального сегмента в средний