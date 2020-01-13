В России создадут полностью верифицированную блокчейн-платформу за 600 млн рублей

Российский университет «Иннополис» получил статус лидирующего исследовательского центра цифровой экономики в области блокчейна, выиграв в конкурсе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Индустриальным партнером программы стал «Аэрофлот», интегрировать технологию Bitfury Group.

Верифицированная система распределенного реестра, которую разработают специалисты центра в 2020-2021 годах, будет отвечать отечественным требованиям безопасности. Технология включит специализированный язык программирования, который разрабатывается в Университете Иннополис, верифицированный компилятор, криптографические методы и протоколы, методы верификации свойств программ.

До 2021 года технология заработает в 6 отраслях цифровой экономики России, а к 2022 году — в 8. В рамках проекта планируется обучить 40 человек по программам высшего образования в области блокчейна, зарегистрировать 6 патентов и разработать 12 математических моделей изделий и процессов.

Директор Университета Иннополис Кирилл Семенихин отметил: «Новый способ верификации на основе системы распределённого реестра обезопасит данные и повысит их достоверность — медицинская информация о пациентах в здравоохранении, дипломы и удостоверения в сфере образования, учёт и маркировка произведённой продукции в промышленности и сельском хозяйстве. В финтехе появятся новые форматы инвестирования и финансовые организации смогут предлагать клиентам новые услуги, основанные на блокчейне. Ещё одно крупное направление — автоматический аудит смарт-контрактов, который ещё не применяют нигде в мире. Такой аудит займёт всего 3 минуты, это глобальная инновация. Сейчас консалтинговые компании проверяет умные контракты вручную. Но главное преимущество будущего стандарта — ускоренная интеграция в бизнес-процессы компаний, государственные и муниципальные услуги. По нашим оценкам, среднее время внедрения составит всего 10 часов, тогда как сейчас этот процесс занимает 5 дней. Всё это позволит значительно ускорить темпы развития цифровой экономики».

Для «Аэрофлота» специалисты Университета Иннополис разработают блокчейн-решение с полной формальной верификацией смарт-контрактов и интегрируют его с пилотным проектом авиакомпании — заправки воздушных судов. Разработка запланирована в рамках работы по соглашению Республики Татарстан с «Аэрофлотом» о стратегическом партнёрстве на базе Центра гражданской авиации Университета Иннополис. В Татарстане блокчейн-платформу планирует использовать Министерство здравоохранения для хранения медицинских данных. Компании нефтегазовой отрасли заинтересованы в проекте для контроля и учёта производимой продукции и добычи. Одну из машиностроительных компаний привлекла возможность маркировки и лицензирования автомобилей и запчастей на основе блокчейна.

Разрабатывать и интегрировать в цифровую экономику России верифицрованную систему распределённого реестра Университет Иннополис будет совместно с НИУ ВШЭ, МФТИ, МГУ, УрФУ и Институтом системного программирования РАН.

Общая сумма финансирования проекта — 600 млн рублей, из которых 300 млн — грантовые средства нацпроекта «Цифровая экономика», 300 млн — частное софинансирование.