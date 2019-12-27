«Нетрика» приняла участие в проектировании цифровой экосистемы для трудоустройства граждан государств-членов ЕАЭС

«Нетрика» завершила выполнение научно-исследовательской работы (НИР) на тему «Разработка модели цифровой экосистемы для обеспечения трудоустройства и занятости граждан государств-членов Евразийского экономического союза». Заказчиком выступила международная организация Евразийская экономическая комиссия. Основной целью НИР стала разработка модели цифровой экосистемы для обеспечения свободного передвижения трудовых ресурсов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с использованием современных цифровых технологий и сервисов.

Исполнителя НИР выбирали на основе открытого конкурса. Исследование состояло из двух этапов: формирования концептуальной модели цифровой экосистемы и разработки пакета документов для инициации проектов. «Нетрика» провела анализ информационных систем, нормативной базы и институциональной сферы пяти государств-членов ЕАЭС, а также исследовала более 50 бизнес-процессов жизненного цикла трансграничного трудоустройства и занятости граждан в рамках Союза.

В результате НИР была сформирована модель цифровой экосистемы, которая состоит из девяти сервисов. К ним относятся информационная поддержка граждан и работодателя, профориентационная диагностика, разработка индивидуального профессионального маршрута, автоматизированная проверка работодателя и информации о соискателе, внедрение механизмов трудовых трансграничных смарт-контрактов и электронных трудовых книжек, а также создание цифрового профиля соискателя.

«В эпоху высочайшей мобильности мы должны создавать комфортные условия для наших граждан. Формирование полноценной цифровой экосистемы в сфере труда направлено на решение комплексных задач, таких как возможность заключения трудовых смарт-контрактов, обмен данными по электронным трудовым книжкам и другие сопутствующие трудоустройству сервисы. Эти вопросы и прорабатывались в рамках выполнения научно-исследовательской работы. Мы хотим, чтобы гражданин одного из государств-членов ЕАЭС, приняв решение о трудоустройстве, например, в Москве, смог удаленно решить все вопросы, прежде, чем приедет в столицу России. Так, с использованием цифровых сервисов через систему национальной идентификации гражданин ЕАЭС смог бы заключить контракт на работу, арендовать квартиру, получить информацию о необходимых документах и заявлениях для трудоустройства еще до переезда в другую страну», – сказала Карине Минасян, член коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии.

«Проведение исследования было одобрено Советом Евразийской экономической комиссии. В качестве основы для проработки этого направления цифровой повестки ЕАЭС взята инициатива, поступившая в офис управления цифровых инициатив ЕЭК от Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Цифровые инновации, в том числе в сфере трудоустройства и занятости, приводят к формированию цифровых экосистем, построению новых взаимосвязей между всеми заинтересованными участниками социально-экономических процессов, а также интеграции различных технологических проектов, задействованных в этой области. Ключевыми пользователями цифровой экосистемы станут граждане и работодатели, вокруг них и идет построение всех сервисов», – сказала Айнур Жетписова, помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Сегодня в условиях трудовой миграции между странами ЕАЭС люди зачастую не располагают полной информацией о реальных возможностях трудоустройства, требованиях и условиях в принимающей стране. Исследовательская работа направлена на упрощение процессов взаимодействия между разными участниками рынка труда пяти государств и построение необходимых технических механизмов для реализации такого взаимодействия», – сказала Наталья Быстрова, эксперт направления «Образование» компании «Нетрика».

Научно-исследовательская работа проводилась с участием соисполнителей из других стран ЕАЭС: центр информационных технологий Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Lincompany (Республика Казахстан), общественный фонд «Гражданская инициатива интернет-политики» Кыргызской Республики, а также «Институт публичной политики» Республики Армения.

«Цифровая экономика кардинально меняет процессы занятости и трудоустройства, и трансформация этих процессов неизбежно приводит к развитию инновационных рабочих мест, появлению новых форм организации труда. Разработка сервисной цифровой экосистемы позволит казахстанским кадровым службам подбирать наиболее подходящих кандидатов, а соискателям заранее получать подробную информацию о работодателе. В целом реализация совместных проектов и сервисов будет способствовать развитию рынков труда государств ЕАЭС и укреплению отношений между странами», – отметила Людмила Насенкова, директор Lincompany.

По итогам работы главный исполнитель НИР и соисполнители передали в ЕЭК пакет документов для инициации проектов. В него были включены предлагаемые подходы по реализации каждого из сервисов, в том числе описание архитектуры и архитектурные принципы, техническая оценка предлагаемого сервиса и описание продукта проекта, концептуальный проект в разрезе сервисов цифровой экосистемы.

«Уникальность разработанной модели заключается в ее построении на уровне цифровой экосистемы, которая перестает быть просто модным словом. Надеемся на дальнейшую поддержку реализации проектов и продолжение сотрудничества компании “Нетрика” с ЕЭК и представителями стран Союза», – сказала Ольга Романова, руководитель направления «Образование» компании «Нетрика».