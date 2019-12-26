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Решение Ростеха уменьшит очереди в супермаркетах

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех создал комплексное решение «Умный магазин», основанное на технологиях RFID. Оно позволяет автоматически регистрировать все товары, которые покупатель берет с полки и кладет в тележку. Таким образом посетителю магазина не придется «пробивать» товары на кассе, чек будет формироваться автоматически, и его останется только оплатить. Использование новой технологии может уменьшить количество очередей и снизит время пребывания покупателей в магазине.

Решение «Умный магазин» основано на применении RFID-технологии. Радиочастотные метки наносятся на товары, а магазинные полки и тележки оснащаются антеннами и RFID-ридерами. Таким образом, в информационную базу магазина моментально поступает информация о количестве проданного товара и остатке, а покупатель, сканируя покупки с помощью считывателя на «умной» тележке, экономит время при их оплате на кассе самообслуживания.

Касса считывает данные о покупках с «умной» тележки, а также может сканировать штрих-коды товаров. Устройство поддерживает функцию проверки акцизной марки при покупке алкогольной продукции и имеет встроенную весовую платформу. Аппаратура осуществляет прием наличных денежных средств и безналичной оплаты, может выдавать товарный чек как в бумажном, так и в электронном виде.

«По статистике 15% всего времени, затрачиваемого на приобретение товаров в магазинах, приходится на ожидание в очереди и оплату товаров на кассе. Новое решение Ростеха позволит уменьшить очереди и сократить время пребывания покупателей в магазинах. Кроме того, «умный магазин» позволит владельцам торговых точек контролировать остатки товара в режиме онлайн, анализировать, какие товары пользуются спросом, и оптимизировать использование площадей», - отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Решение «Умный магазин» разработано Краснодарским приборным заводом «Каскад» (входит в «Росэлектронику»).

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