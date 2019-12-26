Безопасность
Взлом доверия: история расследования атаки на компанию через филиал
Бизнес
Что может рассказать анализ трафика
ИТ-бизнес
В чем преимущество SSD перед HDD и какие технологии доступны на данный момент?

Спецпроекты

Набсовет «Цифровой экономики» рассмотрел утверждение Минкомсвязью концепции развития сетей 5G

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

На заседании Наблюдательного совета организации «Цифровая экономика» 20 декабря 2019 года был рассмотрен вопрос об утверждении Минкомсвязью Концепции развития сетей 5G.

Руководитель рабочей группы по направлению «Информационная инфраструктура» Анна Серебряникова рассказала, что проект концепции, одобренный рабочей группой в сентябре 2019 г., является консолидированной позицией отрасли.

«Проект концепции охватывает ключевые векторы развития технологии 5G/IMT-2020: определяет основные характеристики сетей 5G/IMT-2020, раскрывает возможности запуска основных услуг и сервисов на ее основе в России, формирует подход к созданию и использованию сети 5G/IMT-2020 в необходимых диапазонах частот: 694-790МГц; 3,4-3,8 ГГц; 4,4-4,99 ГГц, 5,9 ГГц, 24,25-29,5ГГц, 66-76, ГГц, 81-86 ГГц с учетом международных тенденций развития телекоммуникационного рынка, предлагает анализ принципов и требований обеспечения информационной безопасности на базе российских криптографических алгоритмов и аппаратных средств, анализирует финансово-экономические показатели различных вариантов развертывания сетей связи 5G/IMT-2020, формирует направления по разработке необходимых нормативно-правовых актов. Также бизнес-сообщество выполнило требования Минкомсвязи России о заключении соглашения о намерениях относительно участия операторов связи в создании и развитии сетей 5G/IMT-2020. Так, 11 декабря 2019 г. «Ростелеком», «Мегафон», «Вымпелком», МТС подписано соглашение о намерениях создать совместное предприятие в целях развития и оптимального использования радиоподсистемы связи стандарта 5G в условиях дефицита имеющегося спектра. Таким образом, отрасль телекоммуникаций надеется, что Минкомсвязи России сможет утвердить проект Концепции в 2019 году, в редакции, одобренной рабочей группой «Информационная инфраструктура», в том числе в части приоретизации возможности развертывания сетей стандарта 5G/IMT-2020 в полосе 3400-3800 МГц, и в 2020 году операторы связи смогут приступить к её реализации».

Борис Глазков, руководитель центра компетенций федерального проекта «Информационная инфраструктура», вице-президент «Ростелекома» отметил: «Положения концепции развития сетей пятого поколения были учтены и нашли своё отражение в детальном плане действий дорожной карты, которую разрабатывают "Ростелеком" и "Ростех" в рамках трехстороннего соглашения с Правительством России. В дорожной карте диапазон 3,4-3,8 ГГц также рассматривается как ключевой для создания полноценных сетей 5G и сервисов на их основе. В рамках разработки и реализации карты перед нами стоят не только задачи создания самих сетей, но и одновременно — развитие сервисов на базе 5G для конечных потребителей как в различных отраслях экономики, так и в массовом сегменте. По этой причине в нашем документе важный акцент делается на развитие сервисов и приложений, для появления и функционирования которых необходимы сети пятого поколения. Создание и "разогрев" спроса на 5G позволит развивать и внедрять отечественные технологии на уже подготовленном рынке».

Другие материалы рубрики

В России запретили покупать иностранные СХД для госнужд

Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews FORUM Кейсы состоится в июне. Открыта регистрация

Российский искусственный интеллект загнали в рамки. Утверждены два первых ГОСТа

«Ростех» нацелился создавать российский Bluetooth, Wi-Fi, NFC и интернет вещей

От высот «Эльбруса» до глубин «Байкала»: 6 событий года в импортозамещении. Выбор CNews

Пенсионный фонд закупил «Мой офис» на один год за 70 миллионов

Техника

Идеи новогодних подарков: лучшие смартфоны

Обзор JBL Flip 5: возьми музыку с собой

Подарки для геймеров на Новый год: выбор ZOOM

Идеи новогодних подарков: лучшая бытовая техника
Показать еще
Точки роста

По определенным ИТ-направлениям Россия является примером для всего мира

Юрий Гаврилов

CDTO Металлоинвеста

Событие месяца

CNews FORUM 2019 прошел с рекордным успехом

- Более 1,5 тысяч гостей     - 100 экспертных докладов   - 50 инновационных стендов

Александр Крамаренко, Лыткаринский арматурно-изоляторный завод: Как перестать топить печку ассигнациями Алексей Петунин, SAP: Компьютерное зрение и искусственный интеллект стали для бизнеса повседневностью