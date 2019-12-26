Набсовет «Цифровой экономики» рассмотрел утверждение Минкомсвязью концепции развития сетей 5G

На заседании Наблюдательного совета организации «Цифровая экономика» 20 декабря 2019 года был рассмотрен вопрос об утверждении Минкомсвязью Концепции развития сетей 5G.

Руководитель рабочей группы по направлению «Информационная инфраструктура» Анна Серебряникова рассказала, что проект концепции, одобренный рабочей группой в сентябре 2019 г., является консолидированной позицией отрасли.

«Проект концепции охватывает ключевые векторы развития технологии 5G/IMT-2020: определяет основные характеристики сетей 5G/IMT-2020, раскрывает возможности запуска основных услуг и сервисов на ее основе в России, формирует подход к созданию и использованию сети 5G/IMT-2020 в необходимых диапазонах частот: 694-790МГц; 3,4-3,8 ГГц; 4,4-4,99 ГГц, 5,9 ГГц, 24,25-29,5ГГц, 66-76, ГГц, 81-86 ГГц с учетом международных тенденций развития телекоммуникационного рынка, предлагает анализ принципов и требований обеспечения информационной безопасности на базе российских криптографических алгоритмов и аппаратных средств, анализирует финансово-экономические показатели различных вариантов развертывания сетей связи 5G/IMT-2020, формирует направления по разработке необходимых нормативно-правовых актов. Также бизнес-сообщество выполнило требования Минкомсвязи России о заключении соглашения о намерениях относительно участия операторов связи в создании и развитии сетей 5G/IMT-2020. Так, 11 декабря 2019 г. «Ростелеком», «Мегафон», «Вымпелком», МТС подписано соглашение о намерениях создать совместное предприятие в целях развития и оптимального использования радиоподсистемы связи стандарта 5G в условиях дефицита имеющегося спектра. Таким образом, отрасль телекоммуникаций надеется, что Минкомсвязи России сможет утвердить проект Концепции в 2019 году, в редакции, одобренной рабочей группой «Информационная инфраструктура», в том числе в части приоретизации возможности развертывания сетей стандарта 5G/IMT-2020 в полосе 3400-3800 МГц, и в 2020 году операторы связи смогут приступить к её реализации».

Борис Глазков, руководитель центра компетенций федерального проекта «Информационная инфраструктура», вице-президент «Ростелекома» отметил: «Положения концепции развития сетей пятого поколения были учтены и нашли своё отражение в детальном плане действий дорожной карты, которую разрабатывают "Ростелеком" и "Ростех" в рамках трехстороннего соглашения с Правительством России. В дорожной карте диапазон 3,4-3,8 ГГц также рассматривается как ключевой для создания полноценных сетей 5G и сервисов на их основе. В рамках разработки и реализации карты перед нами стоят не только задачи создания самих сетей, но и одновременно — развитие сервисов на базе 5G для конечных потребителей как в различных отраслях экономики, так и в массовом сегменте. По этой причине в нашем документе важный акцент делается на развитие сервисов и приложений, для появления и функционирования которых необходимы сети пятого поколения. Создание и "разогрев" спроса на 5G позволит развивать и внедрять отечественные технологии на уже подготовленном рынке».