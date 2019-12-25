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В Бурятии учить робототехнике начнут с детского сада

Бизнес Кадры ИТ в госсекторе Техника

Муниципальный детский сад №113 в Улан-Удэ получил финансирование Фонда президентских грантов на открытие кружка робототехники. В конце декабря 2019 г. организация получила робототехнические конструкторы петербургского производителя «Роббо».

Попечительский совет МДОУ детский сад №113 (Республика Бурятия, Дальневосточный федеральный округ) выиграл конкурс Фонда президентских грантов и получил 500 тыс. руб. на создание центра детского технического творчества «Роботошка». Для организации уроков программирования и робототехники было выбрано оборудование российского производителя «Роббо». В конце декабря 2019 г. компания поставила в новый центр семь комплектов робототехнических конструкторов, состоящих из «Роббо робоплатформ» (основание будущего робота на колесах), наборов и конструкторов для моделирования, 3D-ручек, а также танцующих роботов «Роббо Отто».

Обучение по работе с оборудованием прошли два преподавателя детского сада. Занятия в «Роботошке» начнутся в январе 2020 г. К маю 2020 г. бесплатное обучение пройдут 300 ребят в возрасте от пяти до семи лет.

Павел Фролов, основатель компании «Роббо», сказал: «Занятия по робототехнике решает проблему адаптации детей к школе. Ведь наибольшие трудности испытывают не те ребята, которые не умеют читать, писать или считать, а те, у кого не сформированы навыки самостоятельной работы, которые не умеют размышлять, сопоставлять данные и выделять главное, не могут выбрать последовательность действий для решения определенной задачи. Именно эти навыки в увлекательной игровой форме дошкольники осваивают во время занятий по программированию и робототехнике».

В 2019 г. на гранты фондов открылось еще три «Роббо класса». Московская школа имени Ивана Ярыгина из Красноярского края получила 400 тыс. руб. на организацию класса робототехники от Рыбаков-фонда, который специализируется на поддержке образовательных проектов.

ТОС «Детская деревня Шумилово» из Тверской области получила на открытие класса робототехники 600 тыс. руб. от Фонда президентских грантов. МБУДО «Станция юных техников» из города Воткинска (Удмуртия) выиграла грант на 1,5 млн руб. этого же фонда. В рамках направления «Поддержка проектов в области науки, образования и просвещения» Фонда президентских грантов любая некоммерческая организация может получить средства на открытие социально-значимых образовательных проектов, в том числе «Роббо классов».

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