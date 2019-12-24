«Русгидро» внедряет систему предиктивной аналитики «ПРАНА»

«Русгидро» и «РОТЕК» подписали контракт о внедрении системы предиктивной аналитики и удаленного мониторинга «ПРАНА» на Якутской ГРЭС-2. «ПРАНА» будет отслеживать и прогнозировать техническое состояние 4 газотурбинных установок General Electric LM 6000 PF DF, 4 турбогенераторов Brush, 4 котлов-утилизаторов КУВ-38,1-185, 2 дожимных компрессорных установок Atlas Copco TP10T22D1 и 4 блочных трансформаторов.

Якутская ГРЭС-2 была выбрана «Русгидро» в качестве одного из первых объектов внедрения прогностики, поскольку от надежности работы ее агрегатов, функционирующих в зоне вечной мерзлоты, зависит энергоснабжение столицы республики и 10 прилегающих районов с населением более полумиллиона якутян.

Применение Системы «ПРАНА» на Якутской ГРЭС-2 позволит заблаговременно упреждать возникновение аварий, повысить качество эксплуатации и топливную эффективность. Своевременное выявление возникающих дефектов оборудования даст возможность оценивать остаточный ресурс элементов основного технологического оборудования и как следствие, сократить периодичность и стоимость технического обслуживания и ремонтов. Система «ПРАНА», ежесекундно регистрирующая и сохраняющая весь объемом параметров работы подключенных машин, позволит повысить объективность оценки качества ремонтных работ, идентифицировать дефекты по вине заводов-изготовителей, обеспечит полный контроль за выполнением сервисного обслуживания.