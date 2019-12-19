Акционеры «Ростелекома» проголосовали за дополнительные акции по Tele2 Россия

«Ростелеком» сообщил о том, что 18 декабря 2019 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров, на котором было принято решение увеличить уставный капитал компании за счет размещения дополнительных акций.

Дополнительная эмиссия обыкновенных акций «Ростелеком» является частью комплексной сделки по консолидации 100% долей Tele2 Россия.

Дополнительная эмиссия обыкновенных акций «Ростелекома» осуществляется посредством закрытой подписки в пользу Банка ВТБ (ПАО). Цена размещения акций, в том числе цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, составляет 93,21 рубля за одну обыкновенную акцию.

Количество дополнительно размещаемых акций не превысит 1,2 млрд штук (с учетом реализации акционерами преимущественного права).

