Эксперимент по маркировке минеральной и питьевой бутилированной воды стартует в январе 2020 года

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров по итогам заседания Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции заявил, что эксперимент по маркировке минеральной и питьевой бутилированной воды начнется в январе 2020 г. и продлится девять месяцев.

Заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов так прокомментировал данное решение: «ЦРПТ приветствует принятое решение. Минеральная и питьевая вода социально значимая отрасль как с точки зрения потребления, так и бережного отношения к недрам страны. Судя по оценкам нелегального оборота, уровня фальсификата и контрафакта, решение о маркировке воды напрашивалось давно. Это пример индустрии, в которой органы власти и легальные компании практически единогласно выступают за цифровую маркировку и прослеживание. Помимо очевидной пользы для потребителя от повышения качества продукции, расчеты показывают, что уход нелегальной продукции увеличит ежегодную валовую прибыль легальных производителей на 11 млрд руб. Как показывает мировой опыт, маркировка также позволяет повысить собираемость налогов: в Бразилии за первые два года (2008-2010 гг.) после введения маркировки безалкогольных напитков и пива собираемость налогов выросла на 20% или $806 млн».