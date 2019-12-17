Зампред коллегии ВПК РФ посетил предприятие концерна «Автоматика» в Калуге

Заместитель председателя коллегии Военно-промышленного комплекса Российской Федерации (ВПК РФ) Олег Бочкарев посетил с визитом завод «Калугаприбор», входящий в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех». Зампреду ВПК РФ была проведена обзорная экскурсия по производству «Калугаприбор», также ему представили новые перспективные образцы гражданской продукции, в частности медицинское оборудование, телекоммуникационные шкафы, телефонные станции, портативную радиостанцию Siberia и автоматическую телефонную станцию «Протон-КА».

Генеральный директор компании «Калугаприбор» Валерий Печенко провел с гостем рабочую встречу, в ходе которой состоялась презентация программы развития продукции гражданского назначения компании «Калугаприбор» до 2025 г.

По итогам визита Олег Бочкарев отметил высокую степень готовности предприятия «Калугаприбор» к углублению степени локализации товарных групп, а также подчеркнул успешно проделанную работу по производству оборудования для маркировки лекарственных средств.

«Концерн "Автоматика" планомерно наращивает выпуск гражданской продукции в рамках стратегии диверсификации. Мы с особым вниманием относимся к реализации комплексных инновационных решений с максимально эффективным использованием наших производственных площадок и научных центров. Среди перспективных направлений холдинговой компании, в частности "Калугаприбор", участие в таких приоритетных проектах, как маркировка лекарственных препаратов и иных товарных групп», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.