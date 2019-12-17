В базу эффективных кейсов «Цифровой экономики включены 20 новых цифровых решений

В базу региональных кейсов «Цифровой экономики» включены 20 новых цифровых решений, направленных на повышение качества жизни граждан, эффективности государственного и муниципального управления, а также повышение эффективности предприятий и организаций реального сектора экономики. Решения представлены российскими организациями: «Расчетные решения», ГК «Центр речевых технологий», 1С, МТС, «Вымпелком» (Билайн), «Мегафон», ПФ «СКБ Контур», «Технологии отраслевой трансформации», «Платформа третье мнение», онлайн-школой «Фоксфорд», СПбПУ Петра Великого и другими.

В сфере транспорта перечень эффективных кейсов пополнился решениями по внедрению системы безналичной оплаты проезда на пассажирском транспорте и виртуальной транспортной картой «Стрелка». По сфере здравоохранения включена платформа управления службой скорой помощи, роботизированный ассистент врача по обработке медицинских изображений, информационная система для организаций, в которым пациентам требуется постоянное наблюдение врача, а также интеллектуальная система телефонного обслуживания пациентов. Среди новых кейсов в сфере образования – платформа повышения квалификации педагогов в сфере цифровых технологий и интерактивная образовательная платформа для учеников 1-11 классов.

В число кейсов для повышения эффективности госуправления, вошли решения по управлению социально-экономическим развитием, земельно-имущественными отношениями, транспортной системой региона, взаимодействием с населением, кадрами, а также делопроизводством и протоколом, подготовкой и сдачей обязательной государственной отчетности.

Перечень решений для повышения эффективности предприятий реального сектора экономики дополнился автоматизированной системой контроля «АСК - Горная логистика», дистанционным образовательным курсом в области цифровой промышленности «Технологии «Фабрик Будущего». Кроме того, в базу включена платформа управления вывозом твердых коммунальных отходов, позволяющая повысить эффективность региональных операторов/операторов по их транспортированию. Среди новых кейсов также кросс-отраслевые решения: интерактивная аналитическая панель о структуре потребителей, их поведении и система трансграничного (международного) электронного юридически значимого документооборота.

«Все решения, включенные в базу эффективных кейсов, имеют явные экономические, социальные или управленческие эффекты, отвечают решению задач, обозначенных Указом Президента РФ №204, по преобразованию приоритетных отраслей экономики, социальной сферы, госуправления, а также повышения производительности труда посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений», - отметил директор по региональной политике организации «Цифровая экономика» Александр Зорин.