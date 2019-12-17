Система распознавания образов от резидента «Сколково» включена в реестр отечественного ПО

Две разработки резидента Кластера информационных технологий Фонда «Сколково» компании «Институт развития цифровой экономики» («ИРЦЭ») прошли регистрацию и внесены в Единый реестр отечественного программного обеспечения (ПО).

Цифровая платформа «ОПТИМУМ СкайНет Энжн» распознает и анализирует образы на мобильном устройстве с использованием технологий искусственного интеллекта (мобильной нейросети). Она за несколько секунд идентифицирует предметы с точностью более 95%, анализирует на соответствие заданным параметрам и выдает рекомендации по исправлению недостатков. Платформе не требуется подключения к сети интернет - это отличает разработку от аналогов. На основе платформы «ОПТИМУМ СкайНет Энжн» работают решения для разных отраслей экономики, в частности ритейла и промышленности.

Программная система «ОПТИМУМ СкайНет Ритейл» распознает товары и цены, анализирует выкладку на соответствие корпоративным стандартам, проверяет актуальность цен и текущих акций, дает рекомендации по исправлению ошибок, автоматически заполняет ключевые показатели эффективности работы с торговой точкой и создает отчеты по выбранным критериям.

«ОПТИМУМ СкайНет Ритейл» позволяет быстро собирать статистику, как по собственной продукции, так и по представленности товаров конкурентов, анализировать долю «полки» в динамике. В итоге использование решения сокращает время работы мерчендайзера в каждой точке. Это позволяет оптимизировать количество персонала для обслуживания торговой сети, а также повышает качество и достоверность информации для последующего анализа рынка.

Хусейн Аз-зари, генеральный директор ИРЦЭ, отметил: «Обычно процесс распознавания фотографий, сделанных на мобильное устройство, происходит на удаленных серверах, куда изображения передаются по сети интернет. Затем «расшифрованная» информация возвращается на мобильное устройство. Мы разработали полностью автономное решение с использованием мобильной нейросети, которое не зависит от каналов связи и не требует дорогостоящих серверов. Распознавать и анализировать фотографии, формировать отчеты и рекомендации с помощью “ОПТИМУМ СкайНет Ритейл” теперь можно сразу в приложении на мобильных устройствах».

Дмитрий Стариков, проектный менеджер Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», сказал: «Внедрение технологий искусственного интеллекта для оптимизации бизнес-процессов в различных отраслях экономики - тренд ближайших лет. Радует, что в России есть передовые решения мирового уровня по применению ИИ в корпоративной среде. Система распознавания образов на мобильном устройстве, разработанная в “Сколково” компанией “ИРЦЭ”, - отечественная инновация, уже доступная российским предприятиям. У нее есть ряд преимуществ перед аналогами. Помимо точности и высокой скорости распознавания, решение отличается низкой требовательностью к характеристикам смартфонов. Это позволяет провести внедрение максимально быстро и недорого, используя уже имеющиеся мобильные устройства сотрудников».

Отраслевые решения на базе платформы «ОПТИМУМ СкайНет Энжн» значительно повышают эффективность бизнеса, позволяя предприятиям экономить значительные суммы. Пилотный проект внедрения «ОПТИМУМ СкайНет Ритейл» в компании Mars Kazakhstan завершен в сентябре 2019. По его результатам корпорацией Mars принято решение о введении системы в промышленную эксплуатацию в Казахстане, Беларуси, Армении, Грузии, Азербайджане, Молдове, Киргизии, Монголии, Туркменистане, Узбекистане и Турции.