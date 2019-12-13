«Росэлектроника» оптимизирует работу системы теплоснабжения Саранска

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех автоматизирует более 90 центральных тепловых пунктов Саранска для обеспечения бесперебойного горячего водоснабжения и теплоснабжения в городе.

В ходе реализации проекта планируется внедрение на тепловых пунктах локальных автоматизированных систем управления, которые будут интегрированы в единую диспетчерскую систему.

Программно-технический комплекс полностью автоматизирует измерение основных параметров, контроль состояний исполнительных механизмов и регулирование технологических процессов на тепловых пунктах. Это позволит минимизировать человеческий фактор и обеспечит экономию за счет эффективного расхода и распределения тепла. В перспективе внедряемое решение даст возможность полностью отказаться от эксплуатационного персонала.

Информация о текущем состоянии оборудования и всех технологических процессах в режиме реального времени будет передаваться в центральный диспетчерский пункт, что поможет предотвращать аварийные ситуации, а в случае их возникновения оперативно ликвидировать последствия.

Автоматизированная система диспетчерского управления состоит из сертифицированных отечественных компонентов: исполнительных механизмов, датчиков, контрольно-измерительных преобразователей, универсальных свободнопрограммируемых промышленных контроллеров, серверов сбора и хранения данных. Модульный принцип построения программного обеспечения и поддержка открытых протоколов обмена данными позволяет с минимальными затратами модернизировать и расширять функционал системы, а также поэтапно увеличивать количество объектов автоматизации. При этом решение предусматривает возможность наращивания информационной мощности без прекращения функционирования системы в целом.

Система разработана инженерно-техническим консорциумом «Рубин-Автоматизация», созданным НПП «Рубин» (входит «Росэлектронику») и НПФ «КРУГ».

«Четкое управление распределением и расходом энергоресурсов на основе достоверных данных обеспечивает существенную экономию. В настоящее время мы вместе с нашими партнерами провели предпроектное обследование центральных тепловых пунктов Саранска, их ввод в эксплуатацию намечен на 2020 год», – сказал генеральный директор НПП «Рубин» Андрей Тарасов.