Исследование ДИТ Москвы: 93% москвичей поддерживают развитие искусственного интеллекта

Большинство москвичей поддерживают развитие проектов на основе искусственного интеллекта. Такие данные приведены в исследовании Департамента информационных технологий города Москвы.

«В целом москвичи положительно относятся к новым технологиям и хорошо осведомлены о сервисах с применением ИИ. За прошедший год девять из десяти москвичей хотя бы раз сталкивались с искусственным интеллектом. Горожане разговаривали с чат-ботом или виртуальным оператором, пользовались голосовым помощником, получали персональные рекомендации в интернете, пользовались масками и фильтрами для обработки фотографий, а также использовали гаджеты и приложения для отслеживания здоровья», – сказал генеральный директор «Московского социального регистра», руководитель продукта «Аналитика» Департамента информационных технологий города Москвы Иван Бутурлин.

Кроме того, 72% москвичей готовы делиться хотя бы одним видом обезличенных данных о себе, чтобы помочь обучению искусственного интеллекта и развитию сервисов. Горожане согласны предоставлять информацию о музыкальных и книжных предпочтениях, выбранных программах и результатах обучения, манере вождения автомобиля и распорядке дня.

Наибольшее доверие искусственный интеллект вызывает в сферах охраны дома, мониторинга состояния окружающей среды и персонализации обучения. Решение этих задач ИИ-помощникам полностью готовы доверить более половины опрошенных. А вот в вопросах диагностики, лечения и рассмотрения дел в судах многие респонденты согласились доверить только человеку.

На сегодняшний день в Департаменте информационных технологий города Москвы существует несколько направлений, в которых реализуются проекты с использованием ИИ. Например, виртуальный оператор общегородского контакт-центра, который подскажет, когда в доме дадут отопление или отключат горячую воду, готовы ли документы и где их можно забрать. Кроме того, полностью автоматизирована линия по приему показаний индивидуальных приборов учета. Робот не только быстро и точно принимает данные, но и сообщает жителю, есть ли у него задолженность. Виртуальный оператор уже обрабатывает порядка 40% звонков, поступающих на горячие линии.