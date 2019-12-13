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Fresenius NephroCare внедрит систему маркировки лекарств с «1С:Медицина. Больничная аптека»

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Сеть диализных центров Fresenius NephroCare в России готовится к работе в государственной информационной системе мониторинга движения лекарственных препаратов (ГИС МДЛП).

Все диализные центры сети, находящиеся на территории России, зарегистрированы в системе МДЛП и в настоящее время оснащаются необходимым программным обеспечением.

В октябре сеть совместно с оператором маркировки Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) при поддержке интегратора ГК «Райтскан» провела тестирование регистратор выбытия, который потребуется с 1 января 2020 года, когда фиксирование выхода препарата из оборота будет обязательным.

«Наши центры заранее проводят все подготовительные работы по внедрению маркировки, нами был выбран программный продукт "1С:Медицина. Больничная аптека" для тестового взаимодействия с ГИС МДЛП. В октябре мы успешно провели тестирование регистратора выбытия, работающего в сетевом режиме, под управлением "1С:Медицина. Больничная аптека". Поэтому мы можем с уверенностью сказать, что обеспечим выполнение обязательств по предоставлению информации в систему мониторинга движения лекарственных препаратов в установленные законом сроки», - сказал Обиход Кирилл, руководитель проектной группы, Fresenius Medical Care в России.

На сегодняшний день Fresenius Medical Care в России управляет 74 диализными центрами в 34 регионах Российской Федерации, где получает необходимое лечение более 8 000 пациентов.

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