Аналитика «Глонасс-БДД»: современные технологии снизили аварийность в Москве на 23% с 2010 года

Согласно аналитике компании «Глонасс-БДД», Москва является лидером рейтинга среди городов с высокой плотностью дорожных камер. В числе эффектов этой работы − снижение числа учетных ДТП на 23% с 2010 г., при том что количество автомобилей в московской агломерации за это время увеличилось на 1,2 млн единиц. В зоне действия некоторых комплексов фотовидеофиксации снижение числа ДТП составило до 75%.

Сейчас статистика нарушений ПДД в местах установки систем фотовидеофиксации приблизилась к нижнему порогу: данные за 10 месяцев 2019 г. свидетельствуют, что под камерами водители в большинстве случаев ведут себя более дисциплинированно.

«Формально камера, установленная несколько месяцев или лет назад, уже не влияет на статистику нарушений. При этом ее польза остается очевидной, так как она продолжает выполнять профилактическую функцию. Нельзя забывать и тот момент, что дорожные камеры существенно влияют на статистику автомобильных краж и угонов – в Москве этот показатель за девять лет снизился в четыре раза», – сказал генеральный директор «Глонасс-БДД» Максим Нечеухин.

Компания «Глонасс – безопасность дорожного движения», совместное предприятие госкорпорации «Ростех» и компании «Глонасс», занимается внедрением современных технологий на автомобильных дорогах России. При помощи программно-аппаратного комплекса, разработанного «Глонасс-БДД», в декабре 2019 г. был проведен анализ эффективности более чем 15 тыс. стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД на дорогах России за последние пять лет. По итогам анализа больших данных с применением искусственного интеллекта будут даны рекомендации по установке новых комплексов фотовидеофиксации.

Как сообщалось ранее, «Ростех» участвует в развитии интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Москвы. В частности, в 2018 г. контракт на обслуживание ИТС Москвы до 2023 г. заключил холдинг «Швабе», входящий в структуру «Ростеха». В рамках этой работы на компанию возложены функции контроля работы 3,7 тыс. датчиков мониторинга транспортных потоков, 2,86 тыс. светофорных объектов, 175 дорожных табло, 2,7 тыс. камер телеобзора и 48 метеостанций.

ИТС Москвы на практике показала, как новые технологии помогают решить ситуацию с пробками и сделать дороги безопасными. В результате Москва стала самым безопасным городом федерального значения на территории ЦФО, несмотря на то что столица значительно опережает другие города по численности населения и по количеству автомобилей.