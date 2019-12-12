Исследование: есть ли есть контакт между ИИ и бизнесом?

Проектный офис по реализации национальной программы «Цифровая экономика» Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации (АЦ) и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования об отношении российских предпринимателей к технологиям искусственного интеллекта (ИИ).

Большинство представителей бизнеса (91%) знают о технологиях искусственного интеллекта (ИИ). При этом 43% не используют и не планируют использовать искусственный интеллект в работе компании. Используют технологии искусственного интеллекта почти треть компаний (31%), а около четверти (23%) планируют их внедрять.

Среди причин отказа от использования технологии искусственного интеллекта представители бизнеса называют отсутствие потребности в данных технологиях (37%), а также ненужность конкретно в их сфере деятельности (28%). Каждый десятый (11%) заявил об отсутствии знаний о данных технологиях, и только 8% опрошенных отказываются от планов по внедрению искусственного интеллекта из-за необходимости крупных финансовых вложений.

Из компаний, которые уже используют технологии искусственного интеллекта, 82 % оценивают их использование как эффективное. Наиболее распространенными положительными эффектами называются рост скорости (20%) и повышение удобства работы (14%).

О недостатке квалифицированных специалистов в области технологий искусственного интеллекта заявили 69% опрошенных. При этом доля отметивших недостаток квалифицированных специалистов выше среди тех, кто еще не использует, но планирует внедрять технологии ИИ в своей компании – 83%.

Однако не все компании планируют инвестировать в обучение и повышение квалификации своих сотрудников в сфере технологий искусственного интеллекта – этим вопросом в ближайшие 2-3 года планируют заняться лишь 28% компаний.

Почти половина (42%) представителей бизнеса, использующих или планирующих использовать технологии искусственного интеллекта, считают низким уровень риска, связанного с окупаемостью технологий искусственного интеллекта в перспективе ближайших 5-10 лет.

Абсолютное большинство опрошенных (91%) считают, что государство должно способствовать развитию технологий искусственного интеллекта, в первую очередь за счет создания и финансирования программ профессионального образования (54% представителей бизнеса).

Руководитель проектного офиса по реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Владимир Месропян сказал: «Мы должны перевести искусственный интеллект из области хайпа в область эффективных и доступных решений. Экономические эффекты от внедрения искусственного интеллекта в ближайшие десять лет оцениваются в триллионы долларов. В утвержденной Президентом Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года мы также планируем достичь масштабных экономических эффектов, делая ставку на повышение спроса на данные технологии. Однако, как показывает проведенное совместно с ВЦИОМ исследование, российский бизнес не испытывает потребности во внедрении искусственного интеллекта и не понимает конкретных экономических выгод от внедрения данных технологий. У этой ситуации, на мой взгляд, следующие причины. Во-первых, отсутствуют понятные кейсы, доказывающие эффективность данных технологий. Во-вторых, отсутствуют массовые продукты и доступные решения – сейчас технологии искусственного интеллекта носят элитарный характер, доступны в основном крупным компаниям. И, в-третьих, рынок испытывает нехватку компетенций, что подтверждает проведенное исследование. Считаю, что исходя из этого первоочередная задача государства в области развития искусственного интеллекта – дать ответ на данные вызовы, способствовать переводу технологий искусственного интеллекта из области хайпа в область эффективных и доступных практических решений и убедить бизнес в том, что внедрение искусственного интеллекта позволит радикально повысить их экономическую эффективность».

Директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин отметил: «С какими барьерами в части внедрения технологии искусственного интеллекта мы сегодня столкнулись? С одной стороны мы фиксируем достаточно высокий декларативный уровень информированности о данной технологии, но с другой - полученные данные не свидетельствуют о глубоком ее понимании и высокой степени готовности бизнеса использовать ее в организации своих бизнес-процессов. Одним из важных наблюдений является то, что те аудитории, которые уже используют ИИ, могут с достаточной детализацией объяснить ее преимущества и высоко оценивают эффективность. Очевидно, что в такой ситуации расстановки акцентов в стратегии внедрения ИИ необходимо сделать особый акцент, не только на простом повышении грамотности бизнеса в этих вопросах, но и наглядно повсеместно показать и доказать ценность практического использования ИИ в части оптимизации бизнес-процессов».

Опрос ВЦИОМ проведен в октябре 2019 г. по заказу АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации». В опросе приняли участие представители малого, среднего и крупного бизнеса. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке объемом 800 респондентов. Выборка построена на основе списка телефонных номеров, принадлежащим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.