«Ростелеком» и «Швабе» реализовали совместный проект в сфере цифровых технологий

«Ростелеком» запустил единую сеть корпоративной передачи данных (VPN), которая объединила 14 предприятий холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех». «Ростелеком» обеспечивает индустриальные объекты «Швабе», расположенные в разных городах России, высокоскоростными услугами передачи данных с максимальным уровнем средств криптозащиты.

VPN-сеть холдинга «Швабе», созданная «Ростелекомом» на базе собственной волоконно-оптической линии связи, отличается высокой степенью защищенности от DDoS-атак. По условиям сотрудничества, холдингу также предоставлены услуги виртуального центра обработки данных и мониторинга трафика.

«Заводы холдинга “Швабе” расположены в различных городах России, и перед нами была поставлена задача объединить их в единую защищенную сеть. Мы применили сложное интеграционное решение, объединяющее сетевые услуги и современные средства криптографической защиты. Созданная “Ростелекомом” сеть отличается надежностью и дает полноценную защиту от несанкционированного доступа, скорость передачи больших объемов данных при этом полностью отвечает потребностям клиента. Наше решение позволяет в дальнейшем без проблем масштабировать инфраструктуру холдинга, что позволяет повышать эффективность бизнес-процессов заказчика», — отметил директор департамента продаж корпоративным и государственным заказчикам МРФ «Центр» «Ростелекома» Дмитрий Угнивенко.

«Совместный проект позволил значительно увеличить пропускную способность каналов связи между предприятиями “Швабе”, обеспечить отказоустойчивость сети на всех уровнях, а также повысить ее защищенность. Объединение локальных сетей в единую корпоративную сеть значительно повысит скорость обмена данными и эффективность бизнес-процессов. Комплексный сервис позволил нам избежать значительных капитальных затрат и эффективно распределить операционные затраты на несколько лет. Хочу отметить высокий уровень профессионализма и клиентоориентированности сотрудников “Ростелекома”, благодаря которому удалось реализовать проект в запланированные сроки и в полном соответствии с нашими требованиями», — сказал директор департамента по информационной политике и ИТ «Швабе» Сергей Подгорнов.

Сумма контракта составила 32 млн рублей.