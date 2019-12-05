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В пяти регионах стартовал прием заявок на бесплатное обучение по компетенциям цифровой экономики

Бизнес Кадры ИТ в госсекторе

Стартовал прием заявок на обучение по программам компетенций цифровой экономики за счет государства. До конца 2019 г. подать заявки на получение персональных цифровых сертификатов могут жители пяти регионов: жители Башкортостана, Якутии, Татарстана, Ростовской и Тульской областей.

Люди смогут освоить компетенции в таких сквозных направлениях НТИ, как искусственный интеллект, программирование и создание ИТ-продуктов, промышленный дизайн и 3D-моделирование, кибербезопасность и защита данных, интернет вещей и промышленный интернет, большие данные, распределенные и облачные вычисления, технологии управления свойствами биологических объектов. Программы предоставлены образовательными организациями регионов, где пройдет тестирование модели предоставления персональных цифровых сертификатов, а также академией «Айти».

Пятерка регионов протестирует модели предоставления персональных цифровых сертификатов на развитие компетенций цифровой экономики в пилотном формате. 5 тыс. человек – по тысяче из каждого региона – обучатся по программам дополнительного профессионального образования. Жители других регионов смогут подключиться к программе уже в следующем году, им выдадут более 30 тыс. цифровых сертификатов.

«Система персональных цифровых сертификатов – одна из ключевых вех федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпрограммы "Цифровая экономика РФ". Над ее внедрением активно работает Университет 2035 как центр компетенций по направлению, а также разработчик и организатор системы», – отметил директор по направлению «Кадры для цифровой экономики» организации «Цифровая экономика» Андрей Сельский.

«Эффективность быстрых программ обучения по цифровым компетенциям доказана мировым опытом. В России в этом направлении давно работают частные онлайн-школы, последние несколько лет к обучению по программам дополнительного образования сквозным технологиям НТИ подключились и российские вузы. Персональный цифровой сертификат не просто возможность бесплатного обучения, это пропуск в цифровую экономику, где набор компетенций становится персональным капиталом каждого человека, а непрерывное образование - залогом его профессиональной востребованности», – отметил координатор Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики Национальной программы «Цифровая экономика РФ» Олег Подольский.

Заявиться на участие можно на сайте проекта. Кандидаты пройдут онлайн-тестирование для оценки целей и мотивационных установок к обучению, а также уровня своей терминологической осведомленности в выбранном направлении цифровой экономики. Выбрать направление обучения можно как самостоятельно с учетом полученных по итогам диагностики рекомендаций, так и с помощью тьютора, который поможет оценить востребованность конкретного направления обучения у работодателей региона.

Цифровой сертификат – это возможность бесплатно пройти обучение по востребованным направлениям, которые были определены при участии компаний – лидеров цифровой экономики. В настоящий момент в каталоге курсов представлено около 40 программ повышения квалификации. Университет 2035 продолжает отбор новых курсов на участие в программе персональных цифровых сертификатов.

Консультацией и сопровождением обучающихся в каждом из регионов занимаются отобранные по конкурсу региональные операторы: Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, Ассоциация образовательных организаций «Электронное образование Республики Башкортостан», Университет Иннополис в Татарстане, АНО «ФИРОН» в республике Саха (Якутия), Институт развития профессионального образования» в Ростовской области.

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