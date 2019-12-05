В пяти регионах стартовал прием заявок на бесплатное обучение по компетенциям цифровой экономики

Стартовал прием заявок на обучение по программам компетенций цифровой экономики за счет государства. До конца 2019 г. подать заявки на получение персональных цифровых сертификатов могут жители пяти регионов: жители Башкортостана, Якутии, Татарстана, Ростовской и Тульской областей.

Люди смогут освоить компетенции в таких сквозных направлениях НТИ, как искусственный интеллект, программирование и создание ИТ-продуктов, промышленный дизайн и 3D-моделирование, кибербезопасность и защита данных, интернет вещей и промышленный интернет, большие данные, распределенные и облачные вычисления, технологии управления свойствами биологических объектов. Программы предоставлены образовательными организациями регионов, где пройдет тестирование модели предоставления персональных цифровых сертификатов, а также академией «Айти».

Пятерка регионов протестирует модели предоставления персональных цифровых сертификатов на развитие компетенций цифровой экономики в пилотном формате. 5 тыс. человек – по тысяче из каждого региона – обучатся по программам дополнительного профессионального образования. Жители других регионов смогут подключиться к программе уже в следующем году, им выдадут более 30 тыс. цифровых сертификатов.

«Система персональных цифровых сертификатов – одна из ключевых вех федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпрограммы "Цифровая экономика РФ". Над ее внедрением активно работает Университет 2035 как центр компетенций по направлению, а также разработчик и организатор системы», – отметил директор по направлению «Кадры для цифровой экономики» организации «Цифровая экономика» Андрей Сельский.

«Эффективность быстрых программ обучения по цифровым компетенциям доказана мировым опытом. В России в этом направлении давно работают частные онлайн-школы, последние несколько лет к обучению по программам дополнительного образования сквозным технологиям НТИ подключились и российские вузы. Персональный цифровой сертификат не просто возможность бесплатного обучения, это пропуск в цифровую экономику, где набор компетенций становится персональным капиталом каждого человека, а непрерывное образование - залогом его профессиональной востребованности», – отметил координатор Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики Национальной программы «Цифровая экономика РФ» Олег Подольский.

Заявиться на участие можно на сайте проекта. Кандидаты пройдут онлайн-тестирование для оценки целей и мотивационных установок к обучению, а также уровня своей терминологической осведомленности в выбранном направлении цифровой экономики. Выбрать направление обучения можно как самостоятельно с учетом полученных по итогам диагностики рекомендаций, так и с помощью тьютора, который поможет оценить востребованность конкретного направления обучения у работодателей региона.

Цифровой сертификат – это возможность бесплатно пройти обучение по востребованным направлениям, которые были определены при участии компаний – лидеров цифровой экономики. В настоящий момент в каталоге курсов представлено около 40 программ повышения квалификации. Университет 2035 продолжает отбор новых курсов на участие в программе персональных цифровых сертификатов.

Консультацией и сопровождением обучающихся в каждом из регионов занимаются отобранные по конкурсу региональные операторы: Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, Ассоциация образовательных организаций «Электронное образование Республики Башкортостан», Университет Иннополис в Татарстане, АНО «ФИРОН» в республике Саха (Якутия), Институт развития профессионального образования» в Ростовской области.