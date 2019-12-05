«Росэлектроника» будет сотрудничать с электротехническими компаниями Италии и Австралии

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех подписал соглашения о сотрудничестве с австралийской компанией NOJA Power и итальянской Tesmec – разработчиками и производителями электротехнического оборудования. Стороны займутся совместной реализацией проектов по автоматизации электрических сетей в целях повышения надежности электросетевого комплекса России.

В рамках соглашений стороны будут сотрудничать в области разработки и производства оборудования для объектов электроэнергетики на производственных мощностях предприятий холдинга.

«Мы активно наращиваем технические и технологические компетенции предприятий «Росэлектроники» для реализации проектов по цифровизации электросетевого комплекса России. Важным направлением работы является локализация всей отраслевой номенклатуры высокотехнологичной продукции на наших производственных площадках», - отметил советник генерального директора холдинга «Росэлектроника» Алексей Реутов.

«Мы видим большую возможность по локализации продукции в России в рамках сотрудничества с «Росэлектроникой»», - сказал генеральный директор NOJA Power Нил О’Салливан.

«Мы планируем объединить с нашими российскими партнерами компетенции для совместного производства конкурентоспособной продукции для автоматизации электрических сетей», - сказала генеральный директор Tesmec Rus Кристиана Солари.

Подписания состоялись в рамках форума «Электрические сети», который проходит 3-6 декабря на ВДНХ, павильон 75.