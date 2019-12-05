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«Автоматика» представила модельный цифровой избирательный участок

ИТ в госсекторе Техника

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» принял участие во всероссийском совещании с участием председателей избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, прошедшем с 3 по 4 декабря в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Концерн провел демонстрацию работы модельного цифрового участка, позволяющего одновременно проводить различные типы выборов.

Руководители региональных избиркомов смогли протестировать терминалы для голосования и ознакомиться с процедурой подведения итогов голосования на цифровом избирательном участке. Организатором совещания выступила Центральная избирательная комиссия Российской Федерации.

Большое внимание было уделено обсуждению вопросов создания и применения новых цифровых сервисов для участников избирательного процесса, а также основным направлениям работы по организации голосования на цифровых избирательных участках 13 сентября 2020 г. Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова выступила с докладом на тему «Об итогах выборов в единый день голосования 8 сентября 2019 г. и задачах избирательных комиссий по организации избирательного процесса в период подготовки и проведения выборов в органы государственной власти и местного самоуправления в единый день голосования 13 сентября 2020 г.».

Дополнительно участники рассмотрели вопросы обучения членов избирательных комиссий и работников информационных центров избирательных комиссий в условиях применения технических средств, в том числе решений концерна «Автоматика», при проведении выборов. Обсуждались темы применения новых цифровых сервисов для участников избирательного процесса, организации голосования на цифровых избирательных участках, совершенствования информационно­разъяснительной деятельности избирательных комиссии в современных условиях и другие важные аспекты организации выборов.

«Концерн "Автоматика" является ведущим разработчиком, производителем и интегратором решений для цифровых избирательных участков в России. Мы готовы предложить современные решения, направленные на цифровизацию избирательного процесса и обеспечить техническое сопровождение деятельности Центральной избирательной комиссии на всех этапах эксплуатации модельного цифрового избирательного участка. Обновленное решение Концерна позволяет автоматизировать процесс приема и подсчета голосов, избежать рисков, в том числе связанных с киберпреступностью», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

Напомним, 8 сентября в Москве прошел эксперимент по цифровому голосованию – открылось 30 цифровых избирательных участков, оснащенных терминалами для голосования концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех». Терминалы позволили жителям субъектов Российской Федерации, находящимся в Москве, принять участие в выборах, проходивших в их регионах. Для голосования на цифровых участках прикрепились около 2 тыс. человек и проголосовали 1726 избирателей.

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