Семь предприятий Ростеха вошли в топ10 радиоэлектронных предприятий РФ

Аналитический центр Ростеха – Центральный научно-исследовательский институт «Электроника», представил рейтинг крупнейших радиоэлектронных предприятий России. Семь предприятий госкорпорации вошли в десятку лидеров отрасли, 17 – в топ50 компаний по объемам выручки.

Общая выручка 50 крупнейших предприятий сектора в 2018 году составила 97,9 млрд рублей, объемы экспорта – 4,3 млрд рублей. Основная доля поставок за рубеж пришлась на высокотехнологичную продукцию – микроэлектронику и металлокерамические приборы.

Первое и четвертое места по объему выручки заняли компании, которые в настоящий момент входят в ООО «Элемент» (совместное предприятие Ростеха и АФК «Система»): это группа компаний «Микрон» (более 10 млрд рублей) и «Ярославский радиозавод» (5 млрд рублей). Вторую, третью и пятую позиции заняли предприятия холдинга «Росэлектроника» госкорпорации Ростех: «Научно-исследовательский институт систем связи и управления» (7 млрд рублей), Научно-производственное предприятие «Рубин» (5,3 млрд рублей) и головная организация концерна «Вега» –Концерн радиостроения «Вега» (4,8 млрд рублей).

«В ближайшей перспективе радиоэлектронная промышленность будет одним из основных драйверов роста российской экономики. На данный момент реализуются национальные проекты по 13 направлениям, и практически в каждом задействована радиоэлектроника. Таким образом, по состоянию отрасли можно косвенно судить о перспективах развития промышленного производства в целом. В этом году в рейтинге учтен ключевой фактор для оценки конкурентоспособности отечественной продукции – объемы экспорта. Исследование показало, что на мировом рынке востребована высокотехнологичная российская продукция: микроэлектроника и металлокерамические приборы. В Топ-3 предприятий, обеспечивающих 88% продаж за рубеж, вошли производители микросхем для автомобильной электроники и других элементов силовой электроники, а также полупроводниковых носителей и герконов. Экспортеров пока немного, и у большинства доля выручки от экспорта невелика. Мы продолжим регулярно отслеживать динамику этого и других показателей, чтобы определить ключевые достижения компаний и общий вектор развития», – заявила генеральный директор ЦНИИ «Электроника» Алена Фомина.

Центральный НИИ «Электроника», как ведущий аналитический центр радиоэлектронного кластера Ростеха, составляет отраслевой рейтинг второй год подряд. В исследовании принимают участие предприятия, готовые публиковать свои финансовые результаты в открытых источниках. В этом году проанализированы данные 79 компаний (годом ранее – 62). В рейтинге отдельно выделены доходы от производственной и от научной деятельности, от контрактного производства, от государственных заказов, от экспорта, а также другие составляющие выручки.

«Рейтинг радиоэлектронной промышленности России» составлен экспертами ЦНИИ «Электроника» совместно с журналом «Электроника: Наука, Технология, Бизнес» и аудиторско-консалтинговой компанией «БДО Юникон».