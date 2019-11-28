Методику оценки цифровой зрелости протестируют в лидирующих российских промышленных компаниях

Отраслевая рабочая группа (ОРГ) «Цифровая промышленность» при организации «Цифровая экономика» одобрила методологию оценки уровня цифровой зрелости промышленного предприятия. В I-III кварталах 2020 г. она будет протестирована на российских промышленных предприятиях – «ОДК-Сатурн», «Ленполиграфмаш», «Силовые машины», КАМАЗ, УАЗ и «Алмаз-Антей».

В заседании 25 ноября 2019 г. приняли участие заместитель Министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василий Бровко и представители крупнейших промышленных предприятий России.

Методология оценки цифровой зрелости состоит из двух ступеней и оценивает, во-первых, уровень готовности компании к цифровой трансформации, а во-вторых, уровень внедрения цифровых технологий и их влияния на бизнес-модель компании. На первом этапе методология будет предложена в качестве инструмента для тестирования предприятиями промышленности. Тестирование начнется в январе 2020 г. и продлится от шести до девяти месяцев. За это время будут собраны отзывы и комментарии промышленных предприятий, на основе которых будет развиваться и дорабатываться методология.

«От идей и концептов нужно переходить к чему-то более осязаемому, к конкретным результатам и практическим действиям. Я просил бы всех участвовать в этом пилоте, всесторонне оценить сильные и слабые стороны методологии, внести свои предложения по ее совершенствованию, уточнению и дифференциации ее показателей и индикаторов, помочь "донастроить" форму опросника и адаптировать ее для предприятий разного типа. Обратная связь необходима для превращения теоретической пока методологии в практический инструмент оценки − базу для цифровой трансформации компаний − и его масштабного тиражирования, в том числе и на платформе ГИСП», – сказал заместитель Министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров.

По окончании первого этапа апробации, методология оценки цифровой зрелости может стать механизмом оценки цифровой зрелости предприятий, который будет дополнительно использоваться Минпромторгом России для последующего доступа и адресного «подбора» для предприятий промышленности необходимых и актуальных мер поддержки в области цифровой трансформации. На этом этапе прохождение промышленными предприятиями оценки уровня цифровой зрелости должно осуществляться при поддержке уполномоченных государством технических аудиторов (консультантов), которые будут верифицировать результаты оценки предприятий

«Методология оценки цифровой зрелости должна стать навигатором, который позволит применять эффективно инструменты господдержки для промышленных предприятий. В будущем на основании этой методологии должно будет определяться участие предприятий в программах господдержки. При этом важно, что у руководителей предприятий будет не только понимание уровня цифровой зрелости его предприятия, но и набор доступных для этого уровня кейсов цифровой трансформации с оценкой их стоимости», – сказал директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василий Бровко.

Рабочая группа обсудила вопросы развития Государственной информационной системы промышленности (ГИСП) в части создания Частной информационной системы промышленности (ЧИСП), а также вопрос о кадровом обеспечении цифровой трансформации промышленности.

Были заслушаны планы работы профильных экспертных групп по развитию отечественного программного обеспечения и совершенствованию мер государственной поддержки. Среди вопросов, которые они собираются проработать: формирование ландшафта мер государственной поддержки, разработка методологии разработки стратегии цифровой трансформации и управления проектами цифровой трансформации, разработка предложений по совершенствованию критериев отбора проектов в рамках получения государственной поддержки, разработка референсной ИТ-архитектуры, а также формирование контура архитектуры информационной безопасности в рамках цифровой трансформации промышленных предприятий и формирование доверительной аппаратно-программной среды промышленного предприятия.

Члены ОРГ «Цифровая промышленность» договорились провести следующее заседание в Набережных Челнах.