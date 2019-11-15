Безопасность
Михаил Родионов, Fortinet: ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз
Мобильность
Как уязвимости в Android поставили под удар российский бизнес
Новое в СХД
От гиперконвергентности к мультиоблаку — что нового предлагают в сфере VDI

Спецпроекты

«Умная» система Ростеха поможет губернаторам в принятии решений

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех представил информационно-аналитическую систему для ситуационных центров губернаторов. Она позволяет проводить комплексный мониторинг и анализ информации во всех сферах деятельности органов власти, прогнозировать изменение ситуации на основании полученных данных и обеспечивать информационную поддержку процессов управления. Система представлена на XII Тюменском цифровом форуме «Инфотех-2019».

Разработка включает в себя программную и интеграционную платформы, а также более сотни готовых аналитических модулей, охватывающих все сферы государственного управления. Система собирает сведения из информационных систем региона, автоматически анализирует их и отображает данные на интерактивных панелях.

Решение агрегирует и анализирует данные о научном и кадровом потенциале региона, формируя его социальный паспорт. Обрабатывает информацию от ЖКХ, сводит индикаторы эффективности операционной деятельности местных властей. Хранит и обновляет паспорта проектов (например, строительных). На основе этих и других данных цифровая система сама проводит анализ ситуации, создает прогнозы на среднесрочную и долгосрочную перспективу и формирует варианты управленческих решений для достижения целей, стоящих перед администрацией региона.

«В зависимости от решаемых задач Ростех создает ситуационные центры с разным функционалом. «Умные» системы могут предупреждать чрезвычайные ситуации, осуществлять комплексную оценку и анализ социально-экономических процессов, формировать прогнозы, предлагать варианты действий в зависимости от ситуации. Концерн «Созвездие» разработал единую методологию проектирования ситуационных центров на основе модели многоаспектного анализа данных. Система уже успешно апробирована в Воронежской области, этот опыт может легко масштабироваться на другие регионы страны», − сообщил исполнительный директор госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Пользователь имеет возможность настроить интерфейс интерактивных панелей с помощью фильтров под свои потребности и отслеживать развитие ситуации одновременно по нескольким выбранным аспектам. Есть возможность моментального переключения между панелями, на которых отображается видео, электронные карты, графики, диаграммы и текстовая документация.

В составе Ростеха разработку ведет концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника».

Другие материалы рубрики

Стартовала колоссальная закупка отечественного ПО для госорганов

Москва поднялась на 10 строчек в глобальном рейтинге инновационных городов

РЖД не хватает кадров для цифровой трансформации. По отдельным специальностям — «чистое поле»

«Ростелеком» и НИИ «Восход» оцифруют Генпрокуратуру за 13 бюджетных миллиардов

Россия намерена создать свою криптовалюту с Китаем и странами БРИКС

На портале госуслуг появилась возможность оплаты через Google Pay

Техника

Лучшие электрогрили: хиты продаж осени 2019 года

Обзор вертикального беспроводного пылесоса REDMOND RV-UR360

Гонка за мегапикселями: что умеют смартфоны с камерой 64 Мп

Лучшие клавиатуры для работы: выбор ZOOM
Показать еще
Тема месяца

Обзор: ИКТ в госсекторе

Рейтинги CNews

• Топ-100 ИКТ-тендеров для федеральных ведомств • Крупнейшие поставщики • ИКТ-бюджеты регионов

Взгляд месяца

Почему идея внутренней разработки себя не оправдала

Александр Глазков

председатель совета директоров, «Диасофт»

Почему снижается доступность данных в СХД? Как облака меняют вендоров, интеграторов и сам ИТ-бизнес Как вендор может помочь заказчикам организовать собственное производство IT-решений