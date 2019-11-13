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Концерн «Автоматика» передал Тюменской области компьютеры на «Эльбрусах»

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Индустриальный директор Радиоэлектронного комплекса госкорпорации Ростех Сергей Сахненко и губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе выставки «ИНФОТЕХ-2019» в Тюмени торжественно объявили старт опытной эксплуатации компьютеров на базе процессоров «Эльбрус» в Центре информационных технологий региона.

Вычислительная техника на основе микропроцессоров Эльбрус создана ИНЭУМ им. И.С. Брука концерна «Автоматика» в сотрудничестве с МЦСТ. Она имеет производительность на уровне современных настольных систем и предназначена для организации типового рабочего места сотрудника.

Техника может быть реализована в нескольких исполнениях: тонкий клиент, обеспечивающий удаленный доступ к рабочему столу сотрудника, персональный компьютер (desktop, моноблок), а также многопользовательская рабочая станция.

Передачу вычислительных машин обеспечило НЦИ, входящее в концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех.

«Концерн «Автоматика» решает приоритетные для страны задачи создания и развития российских компьютерных технологий и их эффективного применения. Техника на базе микропроцессоров «Эльбрус» позволяет работать с большими объемами информации и при этом быть уверенными в высоком уровне ее защиты. Продукция Концерна востребована пользователями за счет высокого уровня производительности, киберзащищенности и эргономичным характеристикам», - сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

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