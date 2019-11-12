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«Суперокс» вступил в Московский инновационный кластер

Интеграция Электроника ИТ в госсекторе

Компания «Суперокс», чей проект по сверхпроводящему токоограничению получил статус национального в Министерстве энергетики России, стала резидентом Московского инновационного кластера.

Компания «Суперокс» создана в 2006 г. и специализируется на разработке технологии производства материалов на основе текстурированных покрытий высокотемпературных сверхпроводников на металлических лентах. Сверхпроводящее оборудование отличается высокой мощностью, компактностью, экономичностью и не оказывает вредного влияния на окружающую среду.

Производственные отделения компании располагаются не только в России, но и в Японии. «Суперокс» имеет несколько патентов, а также более 20 разработок и осуществляет свою деятельность по всему миру.

«Вступление "Суперокса" в Московский инновационный кластер – это значимое событие, поскольку рост числа межотраслевых связей открывает возможности как для дальнейшего развития уже существующих высокотехнологичных проектов, так и для появления новых», – отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

«Мы рады присоединиться к Московскому инновационному кластеру. Все его резиденты являются частью крупнейшей открытой сети высоких технологий, где предоставляются широкие возможности для поиска партнеров и развития межотраслевых связей. Участники проекта могут также получать дополнительные меры поддержки. Все это позволяет повышать эффективность и скорость интеграции современных технологий во все сегменты рынка», – сказал генеральный директор компании «Суперокс» Сергей Самойленков.

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