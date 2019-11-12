Российский вертолет VRT500 проектируется в облаке «ИТ-ГРАД»

Облачный провайдер «ИТ-ГРАД» (входит в группу МТС), сообщил о реализации комплексного проекта по организации облачной ИТ-инфраструктуры для «ВР-Технологии» - инновационного конструкторского бюро, дочерней компании холдинга «Вертолеты России». В облако провайдера перенесена ИТ-инфраструктура бюро, задействованная в проектировании нового гражданского вертолета VRT500. На основе облачной платформы провайдера также обеспечена работа ряда важных корпоративных систем.

«ВР-Технологии» использует облачные технологии провайдера в проекте по разработке легкого многоцелевого вертолета VRT500, относящегося к самой массовой в мире категории винтокрылых машин с одним двигателем. В облако «ИТ-ГРАД» перенесены информационные системы для проектирования и инженерных расчетов, управления жизненным циклом продукта, являющиеся ключевыми в процессе создания вертолета. Использование облачных сервисов обеспечило высокую доступность систем. Облачные технологи позволили конструкторскому бюро сократить капитальные затраты на создание ИТ-инфраструктуры и сроки ввода инфраструктуры в эксплуатацию.

«Для современного инновационного территориально распределенного конструкторского бюро важна надежная ИТ-инфраструктура, способная обеспечить качественную работу инженерных систем, задействованных в создании вертолета. Облачные технологии позволяют нам быстро увеличивать объемы необходимых вычислительных ресурсов, оперативно подключать из облака сопутствующие ИТ-сервисы и серьезно экономить на штате поддерживающего инфраструктуру персонала», – отметила ИТ-директор «ВР-Технологии» Ирина Снегирева.

«Уверен, что новая модель вертолета VRT500 сможет составить достойную конкуренцию на мировом рынке. Для проектирования вертолёта конструкторскому бюро «ВР-Технологии» необходима современная ИТ-инфраструктура, способная удовлетворить потребности бюро в больших объемах вычислительных мощностей. Реализация подобного проекта на собственных мощностях требует больших финансовых затрат и регулярных вложений в обслуживание оборудования, также содержание большого штата профильных специалистов. Миграция проекта VRT500 в облако «ИТ-ГРАД» оказалась для заказчика быстрым и наименее затратным решением. Учитывая стратегическую важность проекта, мы гарантируем высокую доступность сервиса благодаря архитектуре, которая исключает единую точку отказа, а также использованию проверенного оборудования и лучших практик ИТ-рынка» – сказал заместитель технического директора «ИТ-ГРАД» Евгений Свидерский.