Образовательные организации Симферополя подключены к централизованной системе «Парус»

В Центре по обслуживанию образовательных организаций г. Симферополя создана облачная система на платформе «Парус». Это позволяет вести централизованный учет финансово-хозяйственной деятельности более 100 городских школ и детских садов. Обрабатывается около 100 000 документов в месяц.

Учреждениям предоставлен доступ к системе через web-интерфейс для ввода первичных данных по контрактам, приходным и расходным документам, табелям учёта посещаемости. Централизованная бухгалтерия в автоматизированном режиме осуществляет расчет оплаты услуг, учет посещаемости детей, учет продуктов питания, а также подготовку аналитических данных для специалистов Управления образования г. Симферополя. Реализована интеграция с порталом ЕГИССО и сервисами ФСС РФ.

В результате проекта серьезно снижена нагрузка на сотрудников учреждений и централизованной бухгалтерии. На сегодняшний день в системе работают более 250 пользователей, обрабатываются данные по 60 000 детей в месяц. За счёт проверок, которые автоматически выполняются при вводе документов в систему, существенно улучшено качество данных.

Директор централизованной бухгалтерии Татьяна Подгородецкая отметила: «Благодаря новой системе учёта мы обрабатываем больше документов без расширения штата. Теперь сотрудники не тратят время на ручной ввод документов, исключено дублирование сведений, не нужно выполнять сверку учётных данных централизованной бухгалтерии и учреждений. Появилась возможность уделять больше внимания качеству и анализу информации».

Проект реализован компанией «Южный Парус». Планируется развитие единой информационной системы образовательных учреждений в части автоматизации кадрового учета и учета товарно-материальных ценностей.