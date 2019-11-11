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Спецпроекты

ЕБС будет распознавать лица с помощью решения IVA CV

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Система распознавания лиц IVA CV российского разработчика решений на базе искусственного интеллекта и нейронных сетей IVA Cognitive (входит в ГК «Хайтэк») прошла интеграцию, тестирование «Ростелеком» и применяется в составе Единой биометрической системе (ЕБС).

Единая биометрическая система – национальная цифровая платформа, созданная для удобного и безопасного доступа граждан к различным сервисам: финансовым, образовательным, страховым, медицинским – и в целом к любым коммерческим и государственным услугам, которые могут предоставляться дистанционно. Разработанная по инициативе Министерства связи и массовых коммуникаций и Центрального банка РФ, она не имеет аналогов в мире и является самым масштабным проектом по биометрической идентификации в России. На текущий момент к ЕБС подключены более 170 кредитных организаций в 900 городах РФ, зарегистрироваться в системе можно в более чем 10 тыс. отделений банков.

Для доступа к услугам организаций и предприятий, поддерживающих дистанционный формат обслуживания клиентов, пользователю необходимо подтвердить личность с помощью биометрических данных: лица и голоса. Эти два параметра, в сочетании друг с другом, позволяют точно определить живого человека, исключая возможность совершения мошенничества путем имитации действий пользователя.

ЕБС – мультивендорная платформа и объединяет решения ведущих российских производителей биометрических технологий, качество работы алгоритмов которых соответствует заданным критериям. «Ростелеком» как оператор Единой биометрической системы постоянно тестирует продукты вендоров и выбирает лучшие из них. Так, в сентябре текущего года решение IVA CV прошло тестовые испытания, подтвердившие его совместимость с цифровой платформой и эффективность работы алгоритмов при удаленной идентификации. По итогам тестирования технология распознавания лиц IVA CV принята к внедрению в Единую биометрическую систему.

Решение IVA CV является собственной разработкой компании IVA Cognitive, уникальность которого заключается в широких интеграционных возможностях с существующими системами, высокой производительности и точности распознавания, а также широком охвате различных этнических групп.

Система IVA CV может быть адаптирована под различные специфические задачи, основанные на распознавании лиц и образов, такие как контроль и управление доступом, мониторинг очередей в ретейле, персонификация особых категорий покупателей и пр.

Сергей Черных, заместитель председателя совета директоров ГК «Хайтэк», отметил: – «Оператор цифровой платформы «Единая биометрическая система» предъявляет крайне высокие требования к работе систем распознавания и обработки биометрических данных граждан – изображений лица и записей голоса. Что касается технологии распознавания лиц и ее алгоритмов, при вероятности ложного срабатывания 1 на 10 тысяч в процессе удаленной идентификации, шанс неуспешного распознавания обратившегося клиента, который в конечном итоге может привести к отказу в обслуживании, должен составлять не более десятых долей процента, в то время как процедура обработки изображений и сравнения с эталонным образцом биометрических данных, созданным при регистрации, должна занимать доли секунды. Готовность «Ростелеком» внедрить разработанное нами решение в ЕБС – подтверждение эффективности работы алгоритмов IVA CV и глубоких компетенций нашей компании в области лицевой биометрии».



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