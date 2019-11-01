Безопасность
Михаил Родионов, Fortinet: ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз
Мобильность
Как уязвимости в Android поставили под удар российский бизнес
Новое в СХД
От гиперконвергентности к мультиоблаку — что нового предлагают в сфере VDI

Спецпроекты

«Ростелеком» реализует нацпрограмму «Цифровая экономика» в Ставропольском крае

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

«Ростелеком» подключит к интернету 1001 социально значимый объект в 34 муниципальных образованиях Ставропольского края до конца 2021 года. Компания определена исполнителем проекта «Цифровая экономика» в рамках государственного контракта с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

При реализации проекта специалисты цифрового провайдера обеспечат современной связью образовательные организации, подразделения правоохранительных органов, фельдшерско-акушерские пункты, органы местного самоуправления и пожарные части на скорости от 10 до 100 Мбит/с.

«“Ростелеком” реализует ряд проектов, которые способствуют созданию обширной и надежной телекоммуникационной инфраструктуры в регионе. Мы завершили программу “Устранение цифрового неравенства” и подключили 136 населенных пунктов к интернету. Следующий этап в рамках “Цифровой экономики” — предоставление доступа в сеть социально значимым объектам», – отметил Роман Завязкин, директор Ставропольского филиала «Ростелекома».

Проект будет реализован в течение трех лет. Подключение интернета к социальным объектам повысит доступность цифровых услуг в отдаленных населенных пунктах края. Благодаря современным сервисам, в том числе телемедицине и биометрии, построенная инфраструктура поможет жителям региона в дистанционном решении многих жизненных задач.

«Ростелеком» является одним из основных исполнителей федеральной государственной программы «Цифровая экономика». Компания обладает уникальной телекоммуникационной инфраструктурой, значительными вычислительными мощностями, современными системами кибербезопасности и большим опытом интеграции цифровых сервисов. Поэтому «Ростелеком» в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации реализует ряд крупнейших в стране проектов цифровизации государственных услуг и сервисов. В их числе создание и поддержка Единого портала государственных и муниципальных услуг, Единой системы идентификации и аутентификации, а также Единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Кроме того, компания является разработчиком и оператором Единой биометрической системы, универсальной для всех организаций страны.



Другие материалы рубрики

Власти хотят запретить заграничные ПО и «железо» в банках, медицине, транспорте, промышленности и науке

Huawei разворачивает в России производство серверов

Автоматизированное рабочее место чиновника разработают за 170 миллионов

РЖД строит на «Эльбрусах» систему управления движением поездов

IaaS для вас: кому это нужно, преимущества и недостатки

Умер основатель советской школы искусственного интеллекта

Техника

Выбираем беспроводную мышь для ноутбука: 8 лучших моделей

Первый взгляд на гибкий смартфон Huawei Mate X: китайский ответ Galaxy Fold

Первый взгляд на Samsung Galaxy Fold: революционный смартфон с гибким экраном

Обзор МФУ и принтеров Brother: ваш современный офис
Показать еще
Профиль месяца

Что должен делать CDTO в банке?

Сергей Щербинин

CDTO Уральского банка реконструкции и развития

Стратегия месяца

Кто будет управлять облачной частью бизнеса?

Рынок средств управления мультиоблачными и гибридными моделями стремительно растет.

Как облака меняют вендоров, интеграторов и сам ИТ-бизнес Облака и «железо»: на чем работают современные системы искусственного интеллекта