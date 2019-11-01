«Ростелеком» реализует нацпрограмму «Цифровая экономика» в Ставропольском крае

«Ростелеком» подключит к интернету 1001 социально значимый объект в 34 муниципальных образованиях Ставропольского края до конца 2021 года. Компания определена исполнителем проекта «Цифровая экономика» в рамках государственного контракта с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

При реализации проекта специалисты цифрового провайдера обеспечат современной связью образовательные организации, подразделения правоохранительных органов, фельдшерско-акушерские пункты, органы местного самоуправления и пожарные части на скорости от 10 до 100 Мбит/с.

«“Ростелеком” реализует ряд проектов, которые способствуют созданию обширной и надежной телекоммуникационной инфраструктуры в регионе. Мы завершили программу “Устранение цифрового неравенства” и подключили 136 населенных пунктов к интернету. Следующий этап в рамках “Цифровой экономики” — предоставление доступа в сеть социально значимым объектам», – отметил Роман Завязкин, директор Ставропольского филиала «Ростелекома».

Проект будет реализован в течение трех лет. Подключение интернета к социальным объектам повысит доступность цифровых услуг в отдаленных населенных пунктах края. Благодаря современным сервисам, в том числе телемедицине и биометрии, построенная инфраструктура поможет жителям региона в дистанционном решении многих жизненных задач.

«Ростелеком» является одним из основных исполнителей федеральной государственной программы «Цифровая экономика». Компания обладает уникальной телекоммуникационной инфраструктурой, значительными вычислительными мощностями, современными системами кибербезопасности и большим опытом интеграции цифровых сервисов. Поэтому «Ростелеком» в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации реализует ряд крупнейших в стране проектов цифровизации государственных услуг и сервисов. В их числе создание и поддержка Единого портала государственных и муниципальных услуг, Единой системы идентификации и аутентификации, а также Единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Кроме того, компания является разработчиком и оператором Единой биометрической системы, универсальной для всех организаций страны.