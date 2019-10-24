ДИТ Москвы и Роспотребнадзор помогут сотовым операторам оформлять документы для установки БС

Правительство Москвы и управление Роспотребнадзора по городу Москве реализуют пилотный проект, который упростит операторам сотовой связи получение санитарно-эпидемиологических заключений и других документов, необходимых для установки базовых станций. Соглашение об информационном взаимодействии 6 сентября подписали министр Правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко и руководитель управления Роспотребнадзора по городу Москве Елена Андреева.

«Развитие такого крупного мегаполиса, как Москва, невозможно без быстрой и надежной связи. Операторы “большой четверки” уже приступили к пилотированию сетей связи пятого поколения. В перспективе 5G даст городу возможность реализовать прорывные проекты в медицине, транспорте и городском хозяйстве. Но для этого потребуется создать принципиально новую инфраструктуру связи. И наша задача - помочь операторам, упростить для них получение разрешительной документации, которая необходима для установки базовых станций» - сказал министр Правительства Москвы, руководитель ДИТ Москвы Эдуард Лысенко.

Министр отметил, что сегодня на получение всей разрешительной документации уходит от 9 до 12 месяцев. Оптимизация процессов и перевод этих услуг в электронный вид позволит сократить сроки выдачи разрешений в три раза.

«Для нас это подписание очень важно. Оно позволит нам выйти на совершенно другой уровень эффективности, оптимизировать выдачу разрешительной документации – и, соответственно, ускорить развитие сотовой связи в Москве. Сейчас в городе установлено около 60 тысяч базовых станций, появление 5G предусматривает гораздо большее их количество. Мы понимаем, что город должен динамично развиваться, и всецело поддерживаем инициативу Правительства Москвы по внедрению современных цифровых решений. Но при этом для нас важно, чтобы любое развитие технологий никоим образом пагубно не влияло на здоровье горожан. Сегодня в России одна из самых строгих норм электро-магнитного излучения в мире, и мы знаем, что предельно допустимые уровни плотности потока энергии, которые сегодня определены санитарными нормами – абсолютно безопасны. ДИТ Москвы активно развивает город в части технологий, мы стоим на страже здоровья горожан. И сегодня мы объединили наши цели. С одной стороны, мы в рамках пилота ускорим выдачу разрешительных документов, с другой – совместными усилиями будем проводить научную работу, чтобы исследовать влияние 5G», - сказала руководитель Управления Роспотребнадзора по городу Москве Елена Андреева.

Реализация пилотного проекта позволит оператором сотовой связи подавать заявления на оформление заключений Роспотребнадзора на Официальном портале Мэра и Правительства Москвы - mos.ru. Информацию о результатах рассмотрения заявлений также можно будет получить в электронном виде.

Кроме того, соглашение предусматривает взаимодействие при проведении научно-исследовательской работы по оценке влияния новых беспроводных технологий, в том числе 5G, на городскую среду и организм человека.