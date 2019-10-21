«Росэлектроника» представит разработки для национальной безопасности

Холдинг «Росэлектроника» представит аппаратуру связи специального назначения, решения для дистанционного контроля грузов, комплекс противодействия БПЛА в рамках объединенной экспозиции радиоэлектронного комплекса госкорпорации Ростех на выставке «Интерполитех-2019».

На стенде холдинга будет впервые показан стационарный железнодорожный инспекционно-досмотровый комплекс (ИДК), не имеющий аналогов в России. Комплекс уже установлен специалистами «Росэлектроники» в Забайкальске – крупнейшем транзитном железнодорожным пункте пропуска на российско-китайской границе. Он способен осуществлять контроль содержимого железнодорожных вагонов без вскрытия контейнеров и без остановки состава при его движении со скоростью до 70 км/ч.

Рязанский радиозавод в рамках экспозиции продемонстрирует учебно-тренажерный комплекс КУТС-Е, предназначенный для подготовки специалистов связи с помощью технологии VR-реальности.

Входящий в состав «Росэлектроники» Омский НИИ приборостроения продемонстрирует радиостанцию «Яблоко-1М» для обеспечения радиосвязи с аварийно-спасательными силами ВМФ РФ, судовую SDR радиостанцию «Аметист», автоматизированную цифровую носимую радиостанцию «Тропа». Также на выставке институт представит специальную боевую разведывательную машину (СБРМ) на базе бронеавтомобиля «Тигр».

НПП «Алмаз» на «Интерполитех-2019» покажет автоматизированный комплекс противодействия беспилотникам «Атака – DBS», который идентифицирует дрон по принципу «свой-чужой» и в случае, если полет не санкционирован, блокирует каналы связи и навигации аппарата.

«Электросигнал» представит на стенде возимые радиостанции КВ- и УКВ-диапазонов, а также многоцелевой комплекс «Аргон», предназначенный для организации радиосвязи между группами абонентов с выходом в сети общего пользования.

«Разработки для обеспечения национальной безопасности – одно из ключевых направлений деятельности предприятий «Росэлектроники». Холдинг ведет работу по целому ряду направлений, наиболее востребованных сегодня силовыми ведомствами страны, в частности в области противодействия беспилотникам, обеспечения надежной радиосвязи в любых условиях, охраны государственных границ», - рассказали в «Росэлектронике».

Выставка «Интерполитех-2019» проходит с 22 по 25 октября в павильоне №75 на ВДНХ. Экспозиция радиоэлектронного комплекса Госкорпорации «Ростех» – зал А, стенд 1D4.