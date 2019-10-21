Пользователям продукции «Швабе» доступны бесплатные консультации врачей DocDoc

Телемедицинский проект экосистемы Сбербанка DocDoc и холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» заключил партнерское соглашение. Документ подписали заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин и генеральный директор «ДокДок Территория здоровья» Дмитрий Рыскин.

Согласно условиям соглашения, каждому новому клиенту при покупке корректора артериального давления АВР-051 будет открыт доступ к бесплатным онлайн-консультациям с дежурным терапевтом DocDoc, при этом количество консультаций неограниченно и проводятся они круглосуточно. Будущие партии изделий будут содержать специальный код. Активировав его, пользователь в течение года сможет обращаться по любым вопросам, связанным с личным здоровьем.

Иван Ожгихин, заместитель генерального директора «Швабе», отметил: «Некоторое время назад появилась идея включать сопровождение врача для покупателей корректора артериального давления, который ʺШвабеʺ представляет на рынке. Так мы познакомились с представителями DocDoc и пришли к этому соглашению. При этом действие услуги не ограничивается функциональной направленностью АВР-051; пользователи смогут обращаться по всем интересующим вопросам в рамках компетенции врача-терапевта».

Дмитрий Домарев, директор по развитию бизнеса DocDoc, сказал: «Рынок носимых гаджетов для нас крайне важен, и это не первый опыт интеграции DocDoc в данной отрасли. Мы рады началу стратегического партнерства и обсуждаем дальнейшие пути для более глубокой интеграции наших сервисов».

Все врачи DocDoc — дипломированные специалисты московских клиник, прошедшие проверку сервиса, документально подтвердившие свое образование и трудовой стаж. В ближайшее время под эгидой Российского научного медицинского общества терапевтов для них организуют цикл обучающих лекций по работе АВР-051.

Компания DocDoc начала работу в 2012 году. С 2017 года сервис на 80% входит в Группу Сбербанк. Сейчас к услуге подключено три тыс. частных клиник, а воспользоваться ею смогло уже более пяти млн человек.