НИИ «Масштаб» представит свои решения для конвергентной ИТ-инфраструктуры

НИИ «Масштаб» продемонстрирует свои решения для создания конвергентной ИТ-инфраструктуры предприятия для спецзаказчиков в период с 22 по 25 октября 2019 года в Москве на территории главной выставочной площадки России – ВДНХ, где в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2017 года № 2403-р пройдет XXIII Международная выставка средств обеспечения безопасности государства «INTERPOLITEX - 2019».

Выставка INTERPOLITEX уже не первый год является крупнейшей площадкой для демонстрации высокотехнологичных и инновационных отечественных решений для правоохранительных органов и специальных служб, чья деятельность непосредственно связана с обеспечением национальной безопасности. Организаторами являются: МВД России, ФСБ России, Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации.

На объединенной площадке РЭК ГК «Ростех» «НИИ «Масштаб» совместно с концерном «Автоматика» продемонстрирует в реальном времени работу системы защищенной видеоконференцсвязи IVA AVES S (совместная разработка НИИ «Масштаб» и ГК «ХайТэк»).

Такое решение является полностью российской разработкой, которое адаптировано к специальным требованиям безопасности ФСТЭК и Минобороны России, что подтверждается соответствующими сертификатами. Система защищенной видеоконференцсвязи IVA AVES S внесена в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (ЕРРП), что является подтверждением критериев определения отечественного происхождения программного обеспечения.

Вместе с тем, на выставке будет представлена обновленная версия корпоративной облачной платформы ECP Veil. Программное обеспечение ECP Veil в составе АПК Гелиос имеет сертификаты ГОСТ Р ИСО 9127-94, ГОСТ Р ИСО МЭК 9126-2001 и с входит в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (ЕРРП).

Облачная платформа предназначена для создания виртуализованной IT-инфраструктуры предприятия. ECP Veil обеспечивает непрерывность работы всех серверных служб, исключая потерю какой-либо информации при наличии отказов или сбоев аппаратной части, позволяя выйти на абсолютно новый уровень эффективности использования IT-ресурсов, площадей и электроэнергии.

Гибкий функционал отечественных программных продуктов и технологий, разработанных НИИ «Масштаб» и технологическими партнерами, позволяет удовлетворить требования спецзаказчиков, а также эффективно интегрировать все необходимые решения для функционирования ИТ-инфраструктуры предприятия.