Концерн «Автоматика» и Ростелеком роботизируют МФЦ

Концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех по заказу «Ростелекома» приступил к изготовлению партии криптобиокабин, которые позволят автоматизировать выдачу загранпаспортов в МФЦ. В соответствии с Распоряжением Правительства РФ № 988-р от 20.05.2019 года «Ростелеком» назначен единым поставщиком решения и услуг для МФЦ.

Программно-технический комплекс «Криптобиокабина» – это устройство в едином защищенном корпусе с предустановленным общесистемным и прикладным программным обеспечением, включая средства защиты информации. КБК регистрирует биометрические параметры и активирует изготовленный заграничный паспорт нового поколения на основании результатов двухфакторной биометрической верификации заявителя.

«Пилотное оснащение многофункциональных центров новыми криптобиокабинами началось летом 2019 года. Устройства появились в Москве, Подмосковье, Туле и Краснодаре. По итогам опытной эксплуатации кабины в системе выдачи паспортов мы объективно определили возможности оборудования, учли замечания и предложения всех заинтересованных сторон. Были внесены изменения в конструкторскую документацию, в соответствии с которой выпускаются серийные модели. Усилена антивандальная защита, оптимизировано освещение, обновилась кабельная инфраструктура», — сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Функционал криптобиокабины позволяет регистрировать биометрические параметры заявителя: изображение лица и отпечатки пальцев. Сканирование документов, удостоверяющих личность, выполняется сразу в двух диапазонах — видимом и ультрафиолетовом.

«Криптобиокабина — это уникальное цифровое решение для самостоятельной сдачи гражданином биометрических данных с надежной криптографической защитой. Без очередей и в любое удобное время. Задача «Ростелекома» заключается в том, чтобы интегрировать КБК в существующую уже много лет ИТ-систему выдачи загранпаспортов с биометрическими данными. Компания займется поставкой, активацией, тестированием, обеспечением текущей эксплуатации и поддержки, предоставлением каналов передачи данных и интеграцией в существующие ИТ-решения. Все это необходимо, чтобы обеспечить работу уникального оконечного оборудования в виде криптобиокабин. Мы благодарны АО «Концерн «Автоматика», МВД, Минэкономразвития и Минкомсвязи России за плодотворное сотрудничество, в результате которого нашим согражданам стал доступен удобный цифровой сервис, ускоряющий получение загранпаспорта», — отметил первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко.

Прототип криптобиокабины был впервые представлен в 2018 году. С тех пор была проведена большая работа по замене импортных компонентов на отечественные. Например, сканер отпечатков пальцев, фотокамера, система бестеневого освещения, а также устройство, сочетающее сканер MRZ-строки (машинно-читаемой зоны) и считыватель микросхем паспортов нового поколения были заменены на новейшие образцы отечественного производства, что позволило существенно сократить время оформления документов. Кроме того, серийная версия КБК отличается усовершенствованным дизайном и эргономикой. В частности, кабина оборудована комфортным сиденьем, более удобным стало расположение сканера документов и сенсорных экранов.

«В ходе опытной эксплуатации сотрудники МФЦ высоко оценили криптобиокабину. Граждане, воспользовавшиеся комплексом, также остались довольны эргономикой и функционалом КБК. Биометрические технологии – перспективное направление, которому Концерн «Автоматика» уделяет особое внимание. Соответственно, решения, реализованные в КБК, могут быть адаптированы под любые потребности заказчика для целого ряда автоматизированных систем, в которых используется данная технология», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.